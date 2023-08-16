МВД расширяет перечень мероприятий для документирования преступлений с использованием информтехнологий

По сути, в законе прописывают уже существующую практику получения данных от провайдеров и операторов сотовой связи, прежде всего технических данных, которые касаются дублирования, копирования, перенаправления, расшифровки трафика, говорит Бедеров. «Например, если WhatsApp (Meta, которой принадлежит мессенджер, признана экстремистской организацией) не предоставляет данные, то их может дать оператор связи, перенаправивший трафик в технические подразделения МВД или ФСБ для его расшифровки», – объясняет он. По словам Бедерова, в 2022 г. иностранные соцсети перестали отвечать на запросы по пользовательским данным и этот законопроект направлен на то, чтобы так или иначе получать данные сведения, отмечает он: «Но в любом случае будут трудности. К примеру, чтобы получить данные анонимного пользователя Instagram (также принадлежит Meta, признанной экстремистской), нужно понимать, кто за этим пользователем из граждан России скрывается, чтобы копировать его трафик».