МВД расширяет перечень мероприятий для документирования преступлений с использованием информтехнологий

МВД расширяет перечень мероприятий для документирования преступлений с использованием информтехнологийЗа прошлый год в России было совершено более полумиллиона таких деяний
МВД предложило добавить к оперативно-розыскным мероприятиям исследование информации, которая содержится в технологических системах ее передачи, в том числе в интернете. Такие поправки ведомство разработало в закон об оперативно-розыскной деятельности. Инициатива опубликована на сайте проектов нормативно-правовых актов, обратили внимание «Ведомости».
По итогам 2022 г. в России выявлено более 522 000 преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что составляет 22% от общего количества противоправных деяний, говорится в пояснительной записке к законопроекту. При этом 71% уголовных дел, возбужденных по фактам таких преступлений, приостановлены, поскольку лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено. Приводя статистику дел, которые приостановлены, МВД поясняет, что это происходит из-за отсутствия «достаточных оперативных возможностей, как по документированию фактов преступной деятельности, так и раскрытию совершенных преступлений».
Законопроект направлен на «совершенствование деятельности по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий», говорится в пояснительной записке. Там отмечается, что сейчас широко распространены преступные деяния с использованием банковских карт, интернета, средств мобильной связи и компьютерной техники. Такие преступления характеризуются также «использованием в целях сокрытия следов преступления программного обеспечения, предоставляющего услуги различных сервисов «виртуальной частной сети» (ВПН-сервисов), а также возможности подмены телефонных номеров при установлении телефонных соединений посредством «протокола установления сеанса» (СИП-телефонии)».
Проблемой при документировании таких преступлений является отсутствие инструментария, который позволяет оперативно, в том числе в режиме реального времени, исследовать разрозненные компьютерные данные – не только текст или видео, но и технические данные о событии, времени, месте подключения к информресурсам, оборудовании, сетевом адресе и т. д., говорится в пояснительной записке. Причем МВД отмечает, что электронная информация, которая размещается на удаленном сервере (в облачном хранилище), может быть повреждена или уничтожена участниками противоправной деятельности с использованием дистанционного доступа – а это приводит к утрате доказательств и затрудняет установление виновных лиц.
Поэтому в МВД приходят к выводу, что нужно дополнить перечень оперативно-розыскных мероприятий новым видом, что позволит оперативно исследовать данные «в форме электрических сигналов» независимо от средств их хранения и обработки, в том числе в режиме реального времени, на предмет установления следов преступления и для того, чтобы закрепить их как доказательства по уголовным делам.
Согласно статистике МВД за 2022 г., из 522 000 преступлений, совершенных за прошлый год с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, более 272 000 относятся к тяжким и особо тяжким. С использованием расчетных (пластиковых) карт было совершено более 127 000 преступлений, компьютерной техники – более 29 000, сети интернет – более 381 000, средств мобильной связи – более 212 000. В основном это ст. 158 УК «кража» (более 113 000 преступлений), ст. 159 «мошенничество» (более 249 000 преступлений) и ст. 228.1 УК о незаконном сбыте наркотиков (более 62 000 преступлений). Раскрыто из этих преступлений было более 142 000 дел, а не раскрыто – более 370 000 дел. Наибольший прирост таких преступлений был в Северной Осетии, на Чукотке и в Тверской области. А больше всего таких преступлений совершалось в ЯНАО, ХМАО, Москве и Чувашии.
Сейчас общее количество преступлений – около 2 млн в год, говорит гендиректор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров. Четверть от числа этих преступлений составляют те, которые совершаются с помощью информационно-телекоммуникационных технологий, т. е. около 522 000 преступлений, поясняет эксперт: «Из них раскрывается лишь 22–24%. Остальные же не раскрываются, поскольку нет технических возможностей для этого. Например, МВД начинает слать запросы, идет переписка с сервисами и все зависает». Кроме того, огромная доля подобных преступлений еще и не фиксируется статистикой – например, если взять незаконные списания с банковских карт суммой более 10 000 руб., добавляет Бедеров.
По сути, в законе прописывают уже существующую практику получения данных от провайдеров и операторов сотовой связи, прежде всего технических данных, которые касаются дублирования, копирования, перенаправления, расшифровки трафика, говорит Бедеров. «Например, если WhatsApp (Meta, которой принадлежит мессенджер, признана экстремистской организацией) не предоставляет данные, то их может дать оператор связи, перенаправивший трафик в технические подразделения МВД или ФСБ для его расшифровки», – объясняет он. По словам Бедерова, в 2022 г. иностранные соцсети перестали отвечать на запросы по пользовательским данным и этот законопроект направлен на то, чтобы так или иначе получать данные сведения, отмечает он: «Но в любом случае будут трудности. К примеру, чтобы получить данные анонимного пользователя Instagram (также принадлежит Meta, признанной экстремистской), нужно понимать, кто за этим пользователем из граждан России скрывается, чтобы копировать его трафик».
Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов считает изменения технической правкой, которая законодательно расширяет полномочия МВД в оперативно-розыскной деятельности: «Для поиска информации следователи и ранее прибегали к подобного рода ресурсам». Он отмечает, что это вряд ли может оказать влияние на эффективность раскрываемости преступлений, так как аппарат МВД сейчас перегружен, а статистика раскрываемости зависит от большего числа факторов.
Законопроект легализовывает существующую практику, до этого контроль систем передачи данных не был прямо указан в перечне видов и способов оперативно-розыскной деятельности, а перечень этот исчерпывающий, говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант. «Теперь эту проблему так «решили», чтобы, ссылаясь на это новшество, утверждать, что ту или иную информацию «вынули» из интернета «по закону». При этом ни ограничивать категории информации, которую можно получать таким способом, ни обращаться в суд за разрешением на ее контроль и изъятие (как, например, это требуется для прослушивания телефонных переговоров) никто из инициаторов этой новеллы, кажется, не собирается, добавляет адвокат.