ЦБ прогнозирует минимальное влияние торговых пошлин Трампа на Россию

Как следует из расчетов Банка России, последствия торгового противостояния США и Китая для РФ будут незначительными: прогнозируемый рост цен в долгосрочной перспективе составит лишь 0,1% без заметного влияния на промышленный сектор. При этом инфляционное давление в США может достичь 2,8-5,7 п. п., в Китае – 0,5-0,9 п. п., тогда как прочие страны столкнутся с ростом цен в пределах 0-0,2 п. п.