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ЦБ прогнозирует минимальное влияние торговых пошлин Трампа на Россию

Ведомости

Как следует из аналитической записки Банка России, новые таможенные сборы, объявленные американской администрацией в апреле 2025 г., не приведут к существенному росту цен на внутреннем российском рынке. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как следует из расчетов Банка России, последствия торгового противостояния США и Китая для РФ будут незначительными: прогнозируемый рост цен в долгосрочной перспективе составит лишь 0,1% без заметного влияния на промышленный сектор. При этом инфляционное давление в США может достичь 2,8-5,7 п. п., в Китае – 0,5-0,9 п. п., тогда как прочие страны столкнутся с ростом цен в пределах 0-0,2 п. п.

В то же время, как отмечают эксперты, торговые ограничения могут привести к снижению американского ВВП на 0,8%, а ВВП Китая снизится на 5,7%. Для РФ значимого воздействия на ВВП не ожидается. В мировом масштабе экономический спад может составить 1,1%.

В Центробанке пояснили, что хотя прямые последствия введения пошлин для России остаются незначительными (в том числе учитывая, что действующие санкции исключили РФ из перечня стран с повышенными тарифами), косвенное влияние может оказаться более существенным. Эксперты выделили два основных канала воздействия:

  • через динамику мировых цен на сырье, которая может замедлиться из-за растущей неопределенности и сокращения глобального спроса;

  • через общее замедление темпов роста мировой экономики, что негативно скажется на деловой активности ключевых торговых партнеров России (прежде всего Китая) и, как следствие, снизит спрос на российский экспорт.

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