ЦБ Турции снизил ключевую ставку до 43%
Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Турции принял решение снизить учетную ставку на 3 п. п. до 43%. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Комитет будет принимать решения по изменению ключевой ставки таким образом, чтобы создать денежно-кредитные и финансовые условия, необходимые для снижения базовой инфляции и достижения целевого показателя инфляции в 5% в среднесрочной перспективе. В случае ухудшения инфляции будут использоваться все инструменты, говорится в сообщении.
17 апреля Центробанк Турции повысил учетную ставку до 46% в сравнении с 42,5% месяцем ранее. Решение о повышении ставки было принято из-за ожидаемого по итогам апреля роста базовой инфляции на фоне колебаний на финансовых рынках.