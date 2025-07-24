ЦБ Турции снизил ключевую ставку до 43%

Комитет будет принимать решения по изменению ключевой ставки таким образом, чтобы создать денежно-кредитные и финансовые условия, необходимые для снижения базовой инфляции и достижения целевого показателя инфляции в 5% в среднесрочной перспективе. В случае ухудшения инфляции будут использоваться все инструменты, говорится в сообщении.