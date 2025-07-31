Налоговые органы смогут взыскивать с граждан долги без суда с 1 ноября 2025 года

Новое правило коснется физических лиц без статуса индивидуального предпринимателя (ИП), а также ситуаций, в которых нет споров. При наличии такого спорного вопроса взыскание будет осуществляться через суд. Кроме того, внесудебная процедура будет возможна, если сумма задолженности не превышает отрицательное сальдо единого налогового счета.