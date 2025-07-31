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Главная / Экономика /

Налоговые органы смогут взыскивать с граждан долги без суда с 1 ноября 2025 года

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет осуществлять взыскание по долгам граждан во внесудебном порядке. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Новое правило коснется физических лиц без статуса индивидуального предпринимателя (ИП), а также ситуаций, в которых нет споров. При наличии такого спорного вопроса взыскание будет осуществляться через суд. Кроме того, внесудебная процедура будет возможна, если сумма задолженности не превышает отрицательное сальдо единого налогового счета.

Граждане могут в течение шести месяцев получить уведомление от соответствующих органов через личный кабинет налогоплательщика, портал «Госуслуги» или по почте. У них также есть право оспорить сумму взыскания до начала этого процесса.

Закон вступает в силу с 1 ноября 2025 г. и вносит изменения в Кодекс административного судопроизводства РФ. Заявления судебных приставов, поданные до этой даты, будут рассматриваться в рамках текущего законодательства.

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