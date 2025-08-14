Мясо птицы из России в ближайшее время поступит на рынки Малайзии

6 августа состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и Верховного правителя Малайзии Ибрагима Исмаила в Кремле. Это был первый приезд малайзийского лидера в Москву. Путин тогда отметил, что торговый оборот между странами растет хорошими темпами – с января по май 2025 г. показатель увеличился на 40%. Кроме того, российский президент тепло проводил султана, пожав ему на прощание руку.