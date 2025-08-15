Газета
Главная / Экономика /

Доля рублевых расчетов в экспорте России впервые превысила 55%

Ведомости

Доля расчетов в рублях за российские поставки в июне 2025 г. достигла рекордных за всю историю наблюдений 55,5% по сравнению с показателем за май 2025 г. (52,4%), следует из материалов Банка России о валютной структуре внешнеторговых расчетов.

Рублевые платежи в импорте в РФ сократились на 1,5% до 53%. По данным ЦБ, в июне наибольший объем экспорта в рублях был зафиксирован со странами Карибского бассейна, где показатель достиг 97,5%. Меньше всего Россия поставляла, получая оплату в своей валюте, в США (47,4%). В обратных рублевых поставках лидирующую позицию, наоборот, заняли Соединенные Штаты с долей в 67,8%. Минимального значения рублевого импорта достигла Азия (48,5%).

Рекорд по расчетам в рублях в российском экспорте также был достигнут в апреле 2025 г. Тогда показатель фиксировался на уровне 52,3%.

14 августа пресс-служба кабмина сообщила о снижении до нуля размера обязательной репатриации и продажи валютной выручки для российских экспортеров. В правительстве отметили, что сейчас проблемы с валютной ликвидностью отсутствуют, а рубль укрепился и его курс стабилен, поэтому было принято такое решение.

