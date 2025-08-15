Доля рублевых расчетов в экспорте России впервые превысила 55%

Рублевые платежи в импорте в РФ сократились на 1,5% до 53%. По данным ЦБ, в июне наибольший объем экспорта в рублях был зафиксирован со странами Карибского бассейна, где показатель достиг 97,5%. Меньше всего Россия поставляла, получая оплату в своей валюте, в США (47,4%). В обратных рублевых поставках лидирующую позицию, наоборот, заняли Соединенные Штаты с долей в 67,8%. Минимального значения рублевого импорта достигла Азия (48,5%).