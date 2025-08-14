Правительство снизило до нуля норматив обязательной продажи валютной выручки

Правительство снизило до нуля норматив обязательной продажи валютной выручкиРешение принято из-за укрепления рубля
Правительство РФ приняло решение снизить до нуля размер обязательной репатриации и продажи валютной выручки для российских экспортеров. Соответствующее постановление подписал председатель кабмина Михаил Мишустин, говорится в сообщении на сайте правительства.
Требование об обязательной репатриации и продаже валютной выручки было введено указом президента РФ Владимира Путина в октябре 2023 г. Целью было обеспечение стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка.
Сейчас, как отмечает правительство, проблемы с валютной ликвидностью отсутствуют, а рубль укрепился и его курс стабилен.
Согласно указу главы государства, крупнейшие российские экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, и продавать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной валюты.
8 августа в Банке России сообщили, что крупнейшие экспортеры увеличили объем продаж валютной выручки на 7% до $8,1 млрд, но среднедневные чистые продажи снизились на 11% до $351 млн. Это связано с большим количеством рабочих дней в июле. Равномерные продажи валюты в течение месяца помогали сглаживать колебания курса, подчеркивает ЦБ.