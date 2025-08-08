ЦБ: ослабление рубля в конце июля связано с ростом спроса на валюту от компаний
Ослабление курса рубля в конце июля произошло на фоне повышенного спроса на валюту со стороны нефинансовых компаний и укрепления индекса доллара США. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России.
В документе отмечается, что в течение большей части месяца спрос на валюту оставался на уровне июня, но в последние дни июля произошел всплеск интереса со стороны юридических лиц – клиентов банков. Это, по оценке регулятора, могло оказать давление на курс рубля. В последующие дни спрос стабилизировался на среднем уровне месяца.
Суммарная покупка иностранной валюты компаниями в июле составила 2,1 трлн руб., что на 32% больше, чем в июне (1,6 трлн руб).
При этом крупнейшие экспортеры увеличили объем продаж валютной выручки на 7% – до $8,1 млрд, но среднедневные чистые продажи снизились на 11% – до $351 млн. Это связано с большим количеством рабочих дней в июле. Равномерные продажи валюты в течение месяца помогали сглаживать колебания курса, подчеркивает ЦБ.
Отношение чистых продаж валюты к экспортной выручке в мае, согласно данным ЦБ, снизилось до 86% с 100% в апреле.
Физические лица также увеличили покупку валюты: в июле они приобрели иностранные валюты на 119,5 млрд руб., что в 1,5 раза превышает показатель июня (77,9 млрд руб.) и выше среднемесячного значения за 2025 г. (83,4 млрд руб).
С начала года россияне купили валюту на 584 млрд руб. – это в 1,7 раза меньше, чем за тот же период 2024 г. (975 млрд руб.) В начале августа рубль отыграл часть потерь, укрепившись по отношению к основным иностранным валютам.
Последние две недели в России наблюдается дефляция, следует из данных Росстата. С 22 по 28 июля потребительские цены снизились на 0,05%, как и неделей ранее, с 15 по 21 июля. В последний раз Росстат фиксировал недельную дефляцию почти год назад – в конце августа – начале сентября 2024 г. До этого наблюдался рост: на 0,02% с 8 по 14 июля и на 0,79% с 1 по 7 июля. Последний скачок был связан с индексацией тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которые выросли в среднем по стране на 11,9%, отмечали эксперты.