Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ЦБ: ослабление рубля в конце июля связано с ростом спроса на валюту от компаний

Ведомости

Ослабление курса рубля в конце июля произошло на фоне повышенного спроса на валюту со стороны нефинансовых компаний и укрепления индекса доллара США. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России.

В документе отмечается, что в течение большей части месяца спрос на валюту оставался на уровне июня, но в последние дни июля произошел всплеск интереса со стороны юридических лиц – клиентов банков. Это, по оценке регулятора, могло оказать давление на курс рубля. В последующие дни спрос стабилизировался на среднем уровне месяца.

Суммарная покупка иностранной валюты компаниями в июле составила 2,1 трлн руб., что на 32% больше, чем в июне (1,6 трлн руб).

При этом крупнейшие экспортеры увеличили объем продаж валютной выручки на 7% – до $8,1 млрд, но среднедневные чистые продажи снизились на 11% – до $351 млн. Это связано с большим количеством рабочих дней в июле. Равномерные продажи валюты в течение месяца помогали сглаживать колебания курса, подчеркивает ЦБ.

Отношение чистых продаж валюты к экспортной выручке в мае, согласно данным ЦБ, снизилось до 86% с 100% в апреле.

Физические лица также увеличили покупку валюты: в июле они приобрели иностранные валюты на 119,5 млрд руб., что в 1,5 раза превышает показатель июня (77,9 млрд руб.) и выше среднемесячного значения за 2025 г. (83,4 млрд руб).

С начала года россияне купили валюту на 584 млрд руб. – это в 1,7 раза меньше, чем за тот же период 2024 г. (975 млрд руб.) В начале августа рубль отыграл часть потерь, укрепившись по отношению к основным иностранным валютам.

Последние две недели в России наблюдается дефляция, следует из данных Росстата. С 22 по 28 июля потребительские цены снизились на 0,05%, как и неделей ранее, с 15 по 21 июля. В последний раз Росстат фиксировал недельную дефляцию почти год назад – в конце августа – начале сентября 2024 г. До этого наблюдался рост: на 0,02% с 8 по 14 июля и на 0,79% с 1 по 7 июля. Последний скачок был связан с индексацией тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которые выросли в среднем по стране на 11,9%, отмечали эксперты.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных