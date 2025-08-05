Экономисты оценили устойчивость тренда на замедление инфляции

Экономисты оценили устойчивость тренда на замедление инфляцииНесмотря на переход к дефляции в последние недели, риски для ценовой стабильности сохраняются
Текущее замедление темпов роста цен в целом устойчиво, считают четверо опрошенных «Ведомостями» экономистов, еще один эксперт ставит под сомнение сохранение тренда в будущем.
Последние две недели в России наблюдается дефляция, следует из данных Росстата. С 22 по 28 июля потребительские цены снизились на 0,05%, как и неделей ранее, с 15 по 21 июля. В последний раз Росстат фиксировал недельную дефляцию почти год назад – в конце августа – начале сентября 2024 г. До этого наблюдался рост: на 0,02% с 8 по 14 июля и на 0,79% с 1 по 7 июля. Последний скачок был связан с индексацией тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которые выросли в среднем по стране на 11,9%, отмечали эксперты.
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