Эксперты оценили последствия возможной отмены льгот по страховым взносам для МСП

Старший преподаватель РЭУ им. Плеханова Анастасия Мельникова считает, что последствия особенно ощутят предприятия с большим штатом и зарплатами выше федерального МРОТ. Для микробизнеса изменения будут менее значимы, особенно в регионах с низким уровнем доходов. В ответ компании могут активнее переходить на аутсорсинг и нанимать самозанятых, однако для этого есть ограничения – нельзя заключать договор с бывшими сотрудниками, работавшими в компании менее двух лет назад.