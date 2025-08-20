Эксперты оценили последствия возможной отмены льгот по страховым взносам для МСП
Эксперты рассказали о том, каковы будут последствия отмены льгот по страховым взносам для малого и среднего бизнеса. Такие меры, по данным источников «Ведомостей», сейчас обсуждаются властями.
Специалисты предупреждают: отмена льгот может ударить прежде всего по производственному сектору, где очень большой белый фонд оплаты труда (ФОТ). Директор Ассоциации налоговых консультантов Владимир Саськов отметил, что при стандартной ставке 30% страховые взносы составляют треть ФОТ без учета НДФЛ. По его словам, отмена льгот лишит бизнес стимула к обелению и может подтолкнуть компании к поиску схем оптимизации.
Саськов считает, что действенной мерой мог бы стать пересмотр условий предоставления пониженных ставок страхвзносов в пользу человекоемких отраслей.
Старший преподаватель РЭУ им. Плеханова Анастасия Мельникова считает, что последствия особенно ощутят предприятия с большим штатом и зарплатами выше федерального МРОТ. Для микробизнеса изменения будут менее значимы, особенно в регионах с низким уровнем доходов. В ответ компании могут активнее переходить на аутсорсинг и нанимать самозанятых, однако для этого есть ограничения – нельзя заключать договор с бывшими сотрудниками, работавшими в компании менее двух лет назад.
Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов отметил, что поддержка малого бизнеса уже сокращается: уменьшается финансирование сектора и урезается профильный нацпроект. По его словам, отказ от льготных тарифов объясняется стремлением властей увеличить бюджетные поступления и сократить риск хронического дефицита.