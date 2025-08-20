Недельная дефляция в России с 12 по 18 августа составила 0,04%

За неделю на мировых рынках дефляция составила 1,2%. Однако в годовом выражении в августе продовольственные товары подорожали на 9,5%. Подешевела свинина на 17,7% и белый сахар на 2%. Пшеница и кукуруза продолжили дорожать – на 1,8% и 3% соответственно.