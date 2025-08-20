Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Недельная дефляция в России с 12 по 18 августа составила 0,04%

Ведомости

На неделе с 12 по 18 августа на потребительском рынке сохранилась дефляция – цены снизились на 0,04%, сообщило Министерство экономического развития РФ.

Снижение цен продолжилось на продовольственные товары (-0,2%). На плодоовощную продукцию цены упали на 3,7% неделя к неделе. На остальные продукты рост цен остался на уровне предыдущей недели – 0,09%. На непродовольственные товары динамика цен составила +0,1% н/н.

В сегменте наблюдаемых услуг, которые включают в себя туристические, регулируемые и бытовые услуги, за неделю цены выросли на 0,06%. Санатории стали дешевле на 0,1%, а цены на гостиницы не изменились.

За неделю на мировых рынках дефляция составила 1,2%. Однако в годовом выражении в августе продовольственные товары подорожали на 9,5%. Подешевела свинина на 17,7% и белый сахар на 2%. Пшеница и кукуруза продолжили дорожать – на 1,8% и 3% соответственно.

13 августа Росстат привел данные, согласно которым потребительские цены в июле выросли на 0,57% после 0,20% месяцем ранее, в то время как годовая инфляция замедлилась до 8,79%. За январь – июль 2025 г. потребительские цены в РФ выросли на 4,36%.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных