Недельная дефляция в России с 12 по 18 августа составила 0,04%
На неделе с 12 по 18 августа на потребительском рынке сохранилась дефляция – цены снизились на 0,04%, сообщило Министерство экономического развития РФ.
Снижение цен продолжилось на продовольственные товары (-0,2%). На плодоовощную продукцию цены упали на 3,7% неделя к неделе. На остальные продукты рост цен остался на уровне предыдущей недели – 0,09%. На непродовольственные товары динамика цен составила +0,1% н/н.
В сегменте наблюдаемых услуг, которые включают в себя туристические, регулируемые и бытовые услуги, за неделю цены выросли на 0,06%. Санатории стали дешевле на 0,1%, а цены на гостиницы не изменились.
За неделю на мировых рынках дефляция составила 1,2%. Однако в годовом выражении в августе продовольственные товары подорожали на 9,5%. Подешевела свинина на 17,7% и белый сахар на 2%. Пшеница и кукуруза продолжили дорожать – на 1,8% и 3% соответственно.
13 августа Росстат привел данные, согласно которым потребительские цены в июле выросли на 0,57% после 0,20% месяцем ранее, в то время как годовая инфляция замедлилась до 8,79%. За январь – июль 2025 г. потребительские цены в РФ выросли на 4,36%.