Главная / Экономика /

Годовая инфляция в России замедлилась до 8,79%

Ведомости

Потребительские цены в июле росли на уровне 0,57% после 0,20% месяцем ранее, в то время как годовая инфляция замедлилась до 8,79%, следует из данных Росстата. За январь – июль 2025 г. потребительские цены в РФ выросли на 4,36%.

В июле 2025 г. цены снижались на плодоовощную продукцию – падение составило 7,1%. Столовая свекла подешевела на 26,1%, белокочанная капуста – на 21,5%, картофель – на 21,1%, огурцы – на 16,1%, помидоры – на 9,2%, морковь – на 7,6%, бананы – на 6,4%. Рост зафиксирован на яблоки (+3,8%), апельсины (+3,1%) и лимоны (+0,9%).

Снижение цен наблюдалось на куриные яйца (-5,5%), оливковое масло (-1,8%), сахар-песок (-0,8%), сливочное масло (-0,5%) и подсолнечное масло (-0,2%). В группе круп и бобовых рис подешевел на 1%, гречневая крупа и пшено – на 0,8%, манная крупа – на 0,6%. При этом овсяная и перловая крупы подорожали на 0,7%, а овсяные хлопья «Геркулес» – на 0,5%.

Главные заявления Путина об инфляции и ситуации с бюджетом

Политика / Власть

Отмечен рост цен на мясные продукты: свинина прибавила 1,4%, говяжья и свиная печень – 1,1%, мясные консервы – 0,8%, говядина, куриные окорочка и кулинарные изделия из птицы – 0,5%. Сырокопченая колбаса подешевела на 0,8%, а мясо индейки – на 0,5%.

Подорожал и шоколад – на 1,5% в прошлом месяце. В этом списке кофе (+1,4%), какао (+1,2%), натуральные консервированные и маринованные овощи (+1,1%), коньяк (+1%), мед (+0,9%), сухие приправы, специи и супы в пакетах (+0,9%), маргарин, крепленое вино, минеральна и питьевая вода (+0,8%), пиво, зефир, пастила, мороженое (+0,7%), пряники (+0,6%) и мягкие конфеты, глазированные шоколадом (+0,5%). Стоимость услуг общественного питания выросла на 1,1%.

6 августа в Минэкономразвития отметили продолжение дефляции в России. На неделе с 29 июля по 4 августа цены снизились на 0,13%. Снижение цен в сегменте продовольственных товаров ускорилось до 0,34% неделя к неделе. Цены на плодоовощную продукцию снизились до 4,6%. 

На неделе с 22 по 28 июля Росстат отчитался о падении потребительских цен на 0,05%. С 15 по 21 июля цены также снизились на 0,05% в недельном выражении.

