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Главная / Экономика /

Дефляция в России продолжается третью неделю подряд

Ведомости

На неделе с 29 июля по 4 августа 2025 г. наблюдалась дефляция – цены снизились на 0,13%. Это следует из статистики Минэкономразвития РФ.

Снижение цен в сегменте продовольственных товаров ускорилось до 0,34% неделя к неделе. Цены на плодоовощную продукцию снизились до 4,6%. Стоимость картофеля сократилась на 10,8%, моркови – на 8,4%. 

На продукты питания за исключением плодоовощной продукции темпы роста цен снизились до 0,05%. Снизились темпы роста цен на хлеб до 0,1%, снижение цен возобновилось на сливочное масло – падение на 0,1%. 

Банк России зафиксировал уверенное замедление инфляции в регионах

Экономика / Макроэкономика и бюджет

В сегменте непродовольственных товаров зафиксирован рост цен на 0,04%. Снижение цен на новые легковые автомобили составило 0,5%. Снижение стоимости импортных автомобилей ускорилось на 0,8%, на отечественные автомобили цены стабильны три недели подряд.

Дефляция продолжается третью неделю подряд. На неделе с 22 по 28 июля Росстат отчитался о падении потребительских цен на 0,05%. С 15 по 21 июля цены также снизились на 0,05% в недельном выражении.

Как сообщали в Банке России, в июне было отмечено замедление роста цен в большинстве регионов страны. В 42 регионах рост цен замедлился по сравнению с маем, в 17 регионах цены снизились или остались на прежнем уровне, а в остальных субъектах прирост цен ускорился.

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