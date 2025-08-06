Дефляция в России продолжается третью неделю подряд

Как сообщали в Банке России, в июне было отмечено замедление роста цен в большинстве регионов страны. В 42 регионах рост цен замедлился по сравнению с маем, в 17 регионах цены снизились или остались на прежнем уровне, а в остальных субъектах прирост цен ускорился.