Главные заявления Путина об инфляции и ситуации с бюджетом

Главные заявления Путина об инфляции и ситуации с бюджетомПрезидент провел в Кремле совещание по экономическим вопросам
Президент РФ Владимир Путин 12 августа провел совещание по экономическим вопросам, сообщает Кремль. Глава государства дал оценку состоянию российской экономики и подготовке федерального бюджета на 2026–2028 гг. Отдельно участники встречи затронули вопросы исполнения бюджета в текущем году.
Главные заявления главы государства в ходе совещания – в материале «Ведомостей».
О бюджете РФ
При подготовке федерального бюджета правительство РФ должно учитывать в том числе обстановку на глобальных рынках.
Правительство приступило к подготовке федерального бюджета на 2026–2028 г. Документ нацелен на решение стратегических задач и развитие социальной сферы.
Ситуация с федеральным бюджетом России устойчивая.
Ненефтегазовые доходы за январь – июль увеличились на 14% год к году, составив 14,8 трлн руб.
Рост оборотных налогов за январь – июль составил 6,7% год к году. Рост НДС составил 6,9%.
Об инфляции
Инфляция к концу июля замедлилась до 8,8% при мартовских показателях в 10,3%.
К концу года динамика цен может достичь 6–7% – ниже прогнозных значений.
Другие заявления Путина
В России наблюдается рост скрытой безработицы, но она остается на историческом минимуме. По состоянию на 8 августа количество человек, занятых неполный рабочий день и находящихся под риском увольнения, составило 199 000.
Увеличилось число зарегистрированной безработицы. На начало года она составляла примерно 274 000 человек, а на начало августа показатель составил 300 000 человек.
Эксперты сообщают о формировании рисков чрезмерного охлаждения экономики и даже рецессии, но Банк России контролирует ситуацию.