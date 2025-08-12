Газета
Главная / Политика /

Главные заявления Путина об инфляции и ситуации с бюджетом

Президент провел в Кремле совещание по экономическим вопросам
Президент РФ Владимир Путин 12 августа провел совещание по экономическим вопросам, сообщает Кремль. Глава государства дал оценку состоянию российской экономики и подготовке федерального бюджета на 2026–2028 гг. Отдельно участники встречи затронули вопросы исполнения бюджета в текущем году.

Главные заявления главы государства в ходе совещания – в материале «Ведомостей». 

О  бюджете РФ

  • При подготовке федерального бюджета правительство РФ должно учитывать в том числе обстановку на глобальных рынках

Путин заявил об устойчивости ситуации с федеральным бюджетом

Экономика / Макроэкономика и бюджет

  • Правительство приступило к подготовке федерального бюджета на 2026–2028 г. Документ нацелен на решение стратегических задач и развитие социальной сферы.

  • Ненефтегазовые доходы за январь – июль увеличились на 14% год к году, составив 14,8 трлн руб.

  • Рост оборотных налогов за январь – июль составил 6,7% год к году. Рост НДС составил 6,9%.

Об инфляции

  • Инфляция к концу июля замедлилась до 8,8% при мартовских показателях в 10,3%.

  • К концу года динамика цен может достичь 6–7% – ниже прогнозных значений.

Другие заявления Путина

  • В России наблюдается рост скрытой безработицы, но она остается на историческом минимуме. По состоянию на 8 августа количество человек, занятых неполный рабочий день и находящихся под риском увольнения, составило 199 000. 

  • Увеличилось число зарегистрированной безработицы. На начало года она составляла примерно 274 000 человек, а на начало августа показатель составил 300 000 человек

  • Эксперты сообщают о формировании рисков чрезмерного охлаждения экономики и даже рецессии, но Банк России контролирует ситуацию.

