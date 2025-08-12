Путин заявил об устойчивости ситуации с федеральным бюджетом
Ситуация с федеральным бюджетом устойчива. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Глава государства сообщил, что правительство уже приступило к подготовке бюджета на 2026–2028 гг. Он будет направлен на решение стратегических задач и развитие социальной сферы.
8 августа Минфин отчитался о дефиците бюджета по итогам января – июля в 4,9 трлн руб. В сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года дефицит стал больше на 3,78 трлн руб. По словам пресс-центра Минфина, это обусловлено снижением поступлений нефтегазовых доходов, а также опережающим финансированием расходов в январе 2025 г.
За июль дефицит вырос на 1,2 трлн руб. «Ведомости» писали, что темпы роста дефицита федерального бюджета замедлились в мае почти в шесть раз.