Путин заявил об устойчивости ситуации с федеральным бюджетом

8 августа Минфин отчитался о дефиците бюджета по итогам января – июля в 4,9 трлн руб. В сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года дефицит стал больше на 3,78 трлн руб. По словам пресс-центра Минфина, это обусловлено снижением поступлений нефтегазовых доходов, а также опережающим финансированием расходов в январе 2025 г.