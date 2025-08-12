Газета
Путин назвал важным достижением замедление инфляции в России

По итогам года она может составить 6-7%
Ведомости

Замедление инфляции в России является важным достижением. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

«Если по итогам марта она составляла 10,3% в годовом выражении, то в конце июня уже 9,4%, а по итогу июля это было уже 8,8%», – отметил президент. По итогам года она может и вовсе составить 6–7%.

Путин отметил, что многие эксперты говорят о рисках переохлаждения экономики РФ и даже рецессии. Однако, по его словам, ЦБ контролирует ситуацию и не видит больших рисков.

Экономисты оценили устойчивость тренда на замедление инфляции

Экономика / Макроэкономика и бюджет

Президент подчеркнул, что безработица в стране по-прежнему находится на рекордно низком уровне – 2,2%. Однако растет число работников в простое или на неполном рабочем дне. «На данный момент это около 199 000 человек, а также увеличилась численность зарегистрированных безработных – на начало августа около 300 000 человек», – отметил Путин.

Ранее целый ряд заводов, среди которых «Камаз», «Цемрос» «АвтоВАЗ» и ГАЗ, сообщили о временном переходе на четырехдневную рабочую неделю.

Дефляция в России наблюдается уже третью неделю подряд. На неделе с 29 июля по 4 августа цены снизились на 0,13%. Снижение цен в сегменте продовольственных товаров ускорилось до 0,34% неделя к неделе. В сегменте непродовольственных товаров при этом был зафиксирован рост цен на 0,04%.

