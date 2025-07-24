ГАЗ в августе будет работать четыре дня в неделю

22 июля «АвтоВАЗ» объявил, что также может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Решение будет принято «по итогам анализа тенденций на рынке и экономических факторов». Меры в компании связали с неблагоприятными тенденциями на российском автомобильном рынке, в числе которых высокая ключевая ставка и ужесточение требований регулятора к заемщикам по автокредитам.