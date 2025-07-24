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ГАЗ в августе будет работать четыре дня в неделю

Ведомости

Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) в августе будет работать четыре дня в неделю из-за падения рынка коммерческого транспорта, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе.

«Введение сокращенной рабочей недели в этих условиях позволяет заводу сохранить рабочие места, адаптировав производственную программу под рыночную ситуацию, и организовать равномерную загрузку производств», – говорится в сообщение пресс-службы.

Падение рынка по итогам первого полугодия в сегменте среднетоннажных грузовиков составило 40%, легких коммерческих автомобилей – 30%, и 60% в сегменте автобусов, отмечает ГАЗ. Четырехдневная рабочая неделя на заводе может продлится. Режим работы будет определяться ежемесячно по рыночным факторам.

22 июля «АвтоВАЗ» объявил, что также может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Решение будет принято «по итогам анализа тенденций на рынке и экономических факторов». Меры в компании связали с неблагоприятными тенденциями на российском автомобильном рынке, в числе которых высокая ключевая ставка и ужесточение требований регулятора к заемщикам по автокредитам.

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