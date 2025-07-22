«АвтоВАЗ» может перейти на четырехдневную рабочую неделю
Решение о четырехдневной рабочей неделе «АвтоВАЗ» примет «по итогам анализа тенденций на рынке и экономических факторов», отметили в пресс-службе. Планируемые меры в компании связали с неблагоприятными тенденциями на российском автомобильном рынке, в числе которых высокая ключевая ставка и ужесточение требований регулятора к заемщикам по автокредитам. Компания также указала на ввоз в страну «значительного количества автомобилей импортного производства», который особенно наблюдался в прошлом году.
«При этом импортные бренды ведут политику ценового демпинга (их склад, оценочно, составляет около 400 000 нераспроданных автомобилей)», – говорится в сообщении.
Отмечается, что компания продолжит «выполнение принятых социальных обязательств в полном объеме в соответствии с действующим коллективным договором».
В конце I квартала 2025 г. на складах автодилеров в России скопилось около 500 000 непроданных новых легковых автомобилей, сообщало агентство «Автостат». За три месяца было продано 247 000 авто, а произведено и ввезено 256 000 штук. Значительная часть складских запасов приходится на автомобили китайских брендов – около 300 000–350 000 единиц. Остальные 150 000–200 000 включают российские, белорусские, «псевдороссийские», «псевдокорейские» и другие марки.