«АвтоВАЗ» может перейти на четырехдневную рабочую неделю

Решение о четырехдневной рабочей неделе «АвтоВАЗ» примет «по итогам анализа тенденций на рынке и экономических факторов», отметили в пресс-службе. Планируемые меры в компании связали с неблагоприятными тенденциями на российском автомобильном рынке, в числе которых высокая ключевая ставка и ужесточение требований регулятора к заемщикам по автокредитам. Компания также указала на ввоз в страну «значительного количества автомобилей импортного производства», который особенно наблюдался в прошлом году.