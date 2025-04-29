У автодилеров в РФ скопилось около 500 000 нераспроданных машин
По состоянию на конец первого квартала 2025 г. на складах автодилеров в России скопилось около 500 000 непроданных новых легковых автомобилей. Об этом сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.
«За три месяца продано 247 000 авто, а произведено и ввезено 256 000 штук. Пусть чуть-чуть ушло на экспорт, что-то встало на спецучет и так далее. Но как была оценка запасов на начало года в районе 500 000 машин, так она и осталась», – пояснил Целиков.
По его словам, значительная часть складских запасов приходится на автомобили китайских брендов – около 300 000–350 000 единиц. Остальные 150 000–200 000 включают российские, белорусские, «псевдороссийские», «псевдокорейские» и другие глобальные альтернативные марки.
Среди позитивных тенденций отмечается постепенное сокращение запасов машин 2023–2024 гг. выпуска. Однако их место занимают новые автомобили 2025 г., что сохраняет общий высокий уровень складских запасов.
4 апреля стало известно, что в России по итогам I квартала 2025 г. было продано 244 988 новых легковых автомобилей. Это на 26% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.