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У автодилеров в РФ скопилось около 500 000 нераспроданных машин

Ведомости

По состоянию на конец первого квартала 2025 г. на складах автодилеров в России скопилось около 500 000 непроданных новых легковых автомобилей. Об этом сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«За три месяца продано 247 000 авто, а произведено и ввезено 256 000 штук. Пусть чуть-чуть ушло на экспорт, что-то встало на спецучет и так далее. Но как была оценка запасов на начало года в районе 500 000 машин, так она и осталась», – пояснил Целиков.

По его словам, значительная часть складских запасов приходится на автомобили китайских брендов – около 300 000–350 000 единиц. Остальные 150 000–200 000 включают российские, белорусские, «псевдороссийские», «псевдокорейские» и другие глобальные альтернативные марки.

Среди позитивных тенденций отмечается постепенное сокращение запасов машин 2023–2024 гг. выпуска. Однако их место занимают новые автомобили 2025 г., что сохраняет общий высокий уровень складских запасов.

4 апреля стало известно, что в России по итогам I квартала 2025 г. было продано 244 988 новых легковых автомобилей. Это на 26% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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