У автодилеров в РФ скопилось около 500 000 нераспроданных машин

«За три месяца продано 247 000 авто, а произведено и ввезено 256 000 штук. Пусть чуть-чуть ушло на экспорт, что-то встало на спецучет и так далее. Но как была оценка запасов на начало года в районе 500 000 машин, так она и осталась», – пояснил Целиков.