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Главная / Бизнес /

Крупнейший производитель цемента «Цемрос» переходит на четырехдневную неделю

Решение принято из-за падения спроса на продукцию
Ведомости

Производитель строительных материалов «Цемрос» (ранее «Евроцемент») переходит на четырехдневную рабочую неделю на фоне падения потребления цемента и роста доли импорта. Это следует из сообщения холдинга.

«Переход на четырехдневную неделю – это вынужденная, но взвешенная мера, направленная на долговременное сохранение устойчивости и социального баланса на период нестабильности. При восстановлении спроса на внутреннем рынке “Цемрос” оперативно вернется к обычному режиму работы», – говорится в сообщении.

Уточняется, что такой режим будет установлен для сохранения рабочих мест и адаптации к рыночной ситуации. «Цемрос» в полном объеме сохраняет социальный пакет, следует из заявления.

Раннее в июле группа сообщила о приостановке производства на своем заводе в Белгороде на «несколько месяцев».

С 1 августа четырехдневную рабочую неделю ввел ПАО «Камаз» в условиях кризиса на рынке грузовиков России. По данным «Камаза», в первом полугодии рынок грузовых машин сократился почти на 60%. Поэтому компания принимает меры для сохранения финансовой устойчивости и предотвращения сокращения персонала. 

24 июля Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) объявил, что с августа также перейдет на четыре дня на фоне падения рынка коммерческого транспорта. 22 июля об этом объявлял и «АвтоВАЗ».

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