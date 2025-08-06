Крупнейший производитель цемента «Цемрос» переходит на четырехдневную неделю

Крупнейший производитель цемента «Цемрос» переходит на четырехдневную неделюРешение принято из-за падения спроса на продукцию
Производитель строительных материалов «Цемрос» (ранее «Евроцемент») переходит на четырехдневную рабочую неделю на фоне падения потребления цемента и роста доли импорта. Это следует из сообщения холдинга.
«Переход на четырехдневную неделю – это вынужденная, но взвешенная мера, направленная на долговременное сохранение устойчивости и социального баланса на период нестабильности. При восстановлении спроса на внутреннем рынке “Цемрос” оперативно вернется к обычному режиму работы», – говорится в сообщении.
Уточняется, что такой режим будет установлен для сохранения рабочих мест и адаптации к рыночной ситуации. «Цемрос» в полном объеме сохраняет социальный пакет, следует из заявления.
Раннее в июле группа сообщила о приостановке производства на своем заводе в Белгороде на «несколько месяцев».
С 1 августа четырехдневную рабочую неделю ввел ПАО «Камаз» в условиях кризиса на рынке грузовиков России. По данным «Камаза», в первом полугодии рынок грузовых машин сократился почти на 60%. Поэтому компания принимает меры для сохранения финансовой устойчивости и предотвращения сокращения персонала.