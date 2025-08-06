Крупнейший производитель цемента «Цемрос» переходит на четырехдневную неделю

«Переход на четырехдневную неделю – это вынужденная, но взвешенная мера, направленная на долговременное сохранение устойчивости и социального баланса на период нестабильности. При восстановлении спроса на внутреннем рынке “Цемрос” оперативно вернется к обычному режиму работы», – говорится в сообщении.