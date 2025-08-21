Доля инфраструктурных кредитов в общем объеме госдолга регионов составила 34,4%

Кроме того, часто не бывают достигнуты и ключевые показатели по реализации проектов, запланированные при выдаче кредита. В Счетной палате подчеркнули, что за это для регионов не предусмотрена какая-либо ответственность. В 2024 г. оказались недостигнутыми 69% показателей в сравнении с 56% показателей в 2023 г., рассказал представитель контрольного ведомства.