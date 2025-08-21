Газета
Главная / Экономика /

Доля инфраструктурных кредитов в общем объеме госдолга регионов составила 34,4%

Ведомости

Доля кредитов, которые выделяются регионам на реализацию инфраструктурных проектов, в общем объеме госдолга по бюджетным заимствованиям субъектов достигла 34,4% в начале 2025 г. Такие данные содержатся в отчете Счетной палаты об эффективности использования бюджетных кредитов, выданных в 2022–2024 гг., с которым ознакомились «Ведомости».

При этом, отмечено в документе, большая часть такие проектов, обеспеченных кредитами, переносится на длительный срок, который варьируется от одного года то четырех лет. Одновременно стоимость части займов растет, что позволяет Счетной палате усомниться в эффективности подобного кредитования регионов.

Кроме того, часто не бывают достигнуты и ключевые показатели по реализации проектов, запланированные при выдаче кредита. В Счетной палате подчеркнули, что за это для регионов не предусмотрена какая-либо ответственность. В 2024 г. оказались недостигнутыми 69% показателей в сравнении с 56% показателей в 2023 г., рассказал представитель контрольного ведомства.

Объем госдолга регионов России составил на 1 января 2025 г. 3,1 трлн руб. С 2022 г. он увеличился в 1,3 раза, или на 673,1 млрд руб. По данным Минфина, к 19 августа 2025 г. эта сумма возросла до 3,2 трлн руб., из которых 2,5 трлн руб. приходится на бюджетные кредиты.

