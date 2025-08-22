Россия урегулировала с ОАЭ вопрос уплаты НДФЛ для «удаленщиков»

С начала 2025 г. года с двойным налогообложением доходов столкнулись российские граждане, работающие на компании из Казахстана. Налоговый юрист Марина Курлова отметила, что пока обращений от клиентов, работающих в других странах, не было. Не исключено, однако, что риски двойного налогообложения могут возникнуть с Арменией.