Россия урегулировала с ОАЭ вопрос уплаты НДФЛ для «удаленщиков»
Россия впервые смогла четко урегулировать вопрос обложения НДФЛ заработков, полученных при выполнении работы удаленно, с ОАЭ, чтобы избежать уплаты налогов гражданами на территории сразу двух государств, узнали «Ведомости» от юристов, занимающихся вопросами международного налогообложения.
Стороны подписали соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) еще в феврале 2025 г. после двух лет переговоров. При этом изменения вступят в силу с 1 января 2026 г.
Юрист Линда Куркулите рассказала, что это соглашение – первое среди других подобных договоренностей РФ с другими странами, где фактически удаленной работе посвящается отдельный пункт. Этот режим в документе отнесли к понятию «работа по найму».
Далее указано, что облагать доходы такого работника налогом будет государство, резидентом которого является работодатель или заказчик. Так будет происходит независимо от фактического нахождения сотрудника или исполнителя.
С начала 2025 г. года с двойным налогообложением доходов столкнулись российские граждане, работающие на компании из Казахстана. Налоговый юрист Марина Курлова отметила, что пока обращений от клиентов, работающих в других странах, не было. Не исключено, однако, что риски двойного налогообложения могут возникнуть с Арменией.