РФ втрое увеличила импорт винограда из Китая и резко сократила закупки изюма

Ведомости

Россия за январь–июль 2025 г. втрое увеличила закупки свежего винограда из Китая, но при этом поставки изюма уменьшились в 17 раз, следует из данных китайской статистики, на которые ссылается «РИА Новости».

Поставки свежего винограда оценили в $28,5 млн – в 3,1 раза больше, чем годом раньше. Физический объем импорта вырос до 16 100 т, что в 2,8 раза превышает показатели 2024 г. В июле закупки достигли $5,3 млн – в 2,7 раза больше, чем в прошлом июле, но на 22% меньше, чем месяцем раньше.

В то же время импорт изюма сократился в 17,7 раза – до $85 800. В натуральном выражении падение оказалось еще более резким – в 23,5 раза, до 41,1 т.

Рост поставок винограда позволил России подняться с 8-го места в топ-5 крупнейших импортеров китайской продукции, наряду с Вьетнамом ($81,5 млн), Киргизией ($46,2 млн), Индонезией ($41,6 млн) и Таиландом ($41,4 млн).

Основными покупателями китайского изюма остаются Германия ($10,7 млн), Великобритания ($7,7 млн), Япония ($6,2 млн), Австралия ($5,1 млн) и ОАЭ ($4,6 млн). Россия, до этого входившая во вторую десятку покупателей, теперь сместилась в четвертую.

19 июня эксперты также назвали регионы – лидеры по сотрудничеству с Китаем. Наибольшую активность показали Амурская область, Еврейская автономная область, Приморский край, Татарстан и Тульская область – все они получили по 9 баллов из 10 возможных в рейтинге Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития и фонда «Петербургская политика».

