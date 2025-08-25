РФ втрое увеличила импорт винограда из Китая и резко сократила закупки изюма

Поставки свежего винограда оценили в $28,5 млн – в 3,1 раза больше, чем годом раньше. Физический объем импорта вырос до 16 100 т, что в 2,8 раза превышает показатели 2024 г. В июле закупки достигли $5,3 млн – в 2,7 раза больше, чем в прошлом июле, но на 22% меньше, чем месяцем раньше.