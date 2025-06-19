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Эксперты назвали регионы-лидеры по взаимодействию с Китаем

В топ попали субъекты, которые «почувствовали вкус» отношений с КНР
Юлия Малева
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Среди российских регионов чаще всего с Китаем взаимодействуют Амурская область, Еврейская автономная область (ЕАО), Приморский край, Татарстан и Тульская область. В рамках рейтинга продуктивности взаимодействия субъектов РФ и КНР, подготовленного Российско-Китайским комитетом дружбы, мира и развития совместно с фондом «Петербургская политика», субъекты получили по 9 баллов из 10 возможных. Его представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 18 июня.

При составлении рейтинга анализировалась публичная информация, но учитывались только «реальные события», а не общая активность (встречи или участие в выставках), уточняется в презентации доклада. В фаворитах рейтинга (8 баллов) – Иркутская область, Москва, Нижегородская и Тюменская области, Хабаровский край и Якутия. На балл меньше получили Забайкалье, Калужская, Московская, Новосибирская области, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ. «Это наиболее продуктивные регионы, они почувствовали вкус эффективности взаимодействия с КНР», – отметил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Десятибалльников нет.

Как пояснил «Ведомостям» Виноградов, в основном в топе те регионы, которые находятся в территориальной близости с Китаем, у них налажена логистика, и они занимаются определенным типом производства, например, автопромом. «В регионах, где развита экономическая активность, Китай чаще попадает в зону взаимодействия – там больше развит и бизнес-язык, и больше некой смелости в представлении о том, что имеет смысл выводить на китайский рынок, чтоы не остаться с нулевой прибылью или не уйти в минус», – сказал он.

Так, например, к топу ключевых событий 2024-2025 гг. эксперты отнесли запуск малотоннажного СПГ-завода «Газпром гелий сервис» в Амурской области, ввод в эксплуатацию терминала по перегрузке сжиженного углеводородного газа в Приморском крае, перезапуск завода с участием китайского производителя в Московской области, начало работы завода автодвигателей китайского автоконцерна Great Wall Motor в Тульской области, выпускающего в России автомобили SUV-сегмента под маркой Haval. Также отмечается начало сборки кроссоверов Haval M6 в Калужской области и запуск модели Citroën C5 Aircross совместно с китайским Dongfeng, подготовка к серийному производству нового большегруза с китайской кабиной на автозаводе «Урал» в Челябинской области. Среди заслуг Татарстана, отмечается, в частности, участие председателя КНР Си Цзиньпина в форуме БРИКС в Казани.

Российско-китайская торговля

Россия поставляет Китаю в первую очередь сырье – нефть, уголь и природный газ, а также медь, топливо и древесину. Китай же поставляет в Россию преимущественно электронную и сельскохозяйственную технику, промышленное оборудование, транспортные средства и т. п. В 2024 г. товарооборот Китая и России вырос до нового рекорда: объем китайско-российской торговли увеличился на 1,9% по сравнению с 2023 г. и достиг рекордной отметки в $244,81 млрд. Но именно в 2023 г. в показателях был зафиксирован настоящий прорыв, когда объем торговли между странами вырос на 26%. При этом, как писали «Ведомости» в апреле 2025 г., за первые три месяца 2025 г. товарооборот показал падение сразу на 6,6% по сравнению с этим же периодом год назад и составил $53,212 млрд. Об этом стало известно 14 апреля из данных, опубликованных Главным таможенным управлением (ГТУ) КНР.

При этом нельзя утверждать, что регионы, которые более активно сотрудничают с КНР, экономически успешнее остальных, говорит Виноградов. Дело в том, что есть менее встроенные в глобальную цепочку взаимодействия субъекты РФ из-за закрытости их экономик: это, например, регионы Северного Кавказа. Так, согласно данным рейтинга, шесть из семи регионов Северо-Кавказского округа вошли в список аутсайдеров (набрали от 1 до 3 баллов): Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Ставропольский край.

По сравнению с рейтингом за 2022-2023 гг., «лидерами отрицательного роста» стали Волгоградская, Воронежская, Кемеровская, Костромская, Курская, Липецкая, Магаданская, Орловская, Свердловская, Ярославская области, Кабардино-Балкария, Хакасия. Активнее же стали работать (получили + 2 балла в рейтинге) Белгородская, Мурманская, Нижегородская, Новосибирская, Рязанская, Тверская, Томская области, Дагестан, Тува, Удмуртия.

Российские регионы играют важную роль в контексте взаимодействия нашей страны с Китаем, отметил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. В Китае доля малого и среднего бизнеса (МСП) в ВВП составляет 60%, в России – порядка 21%. МСП обеспечивает до 80% занятости в Китае, вносит свыше 50% налоговых поступлений и составляет более 60% от объема внешнеторгового экспорта. Достижение аналогичных показателей по объему МСП в ВВП страны – это пока цель для России, отметила заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

В Томской области 37% товарооборота приходится на Китай – в основном регион поставляет на восток «дикоросы»: ягоды, грибы, воду «и все, что можно достать полезного из леса», сообщил в ходе сессии замгубернатора Томской области по экономике, инвестиционной политике и имущественным отношениям Василий Потемкин. Также с начала 2025 г. вырос в пять раз экспорт безлактозного мороженого – оно делается с учетом гастрономических предпочтений жителей Китая, поделился Потемкин. «Уже нет такого стереотипа, что можно продавать [в Китай] все, что угодно. Нет, нельзя. Наши экспортеры очень серьезно относятся и к упаковке, и к маркетингу, и, самое главное, к качеству продуктов. Самое качественное, что мы можем делать, мы продаем в Китай в качестве конечного продукта», – заявил он.

Торговля Китая с другими странами

Лидерами по товарообороту с Китаем за I квартал 2025 г. стали страны АСЕАН ($238 млрд, +7%, на чем делают особый акцент китайские СМИ), Евросоюз и по-прежнему США ($155 млрд). С ними в апреле Пекин вступил в открытую торговую войну и вскоре введенные трехзначные пошлины могут обрушить дальнейшую американо-китайскую торговлю, говорят эксперты. Но пока Китай и США за январь – март увеличили товарооборот в годовом выражении на 2,9%.

«На фоне невиданных за столетия перемен и изменений международной обстановки, Китай и Россия неизменно следовали принципам равноправного и уважительного отношения друг к другу, следовали добрососедской дружбе и углубляли стратегическое сотрудничество», – заявил чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. Он привел в подтверждение и статические данные: Китай сохраняет позицию «крупнейшего» торгового партнера России уже 15 лет подряд, а в 2024 г. объем двусторонней торговли достиг нового максимума $244,81 млрд, «несмотря на все трудности». Россия, в свою очередь, стала крупнейшим поставщиком энергоносителей в Китай. «Наши страны имеют взаимодополняющие экономические преимущества», – отметил Чжан Ханьхуэй.

На сегодня более 9000 китайских предприятий зарегистрировалось в России, сказал в ходе профильной сессии на ПМЭФ председатель союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь. Вклад китайских предпринимателей в российскую экономику «велик», указал он. Но, конечно, остаются и проблемы, отмечает Титов: например, высокая стоимость платежей и логистика. «Я, например, как предприниматель, не готов ждать три месяца, пока погрузится [товар]. Сегодня иногда легче отправить даже автомобильным транспортом грузы в Китай, чем искать железнодорожное сообщение, хотя оно намного дешевле», – сказал он. Напоследок Титов предостерег российских предпринимателей от иллюзии, что на китайский рынок очень легко войти. «Такой конкуренции, как между китайскими компаниями на внутреннем рынке, я думаю, пока в России даже и нет близко. Это действительно конкуренция за каждый юань. [...] Прохождение на этот рынок – это непростая для россиян задача», – отметил Титов.

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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