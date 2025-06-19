Эксперты назвали регионы-лидеры по взаимодействию с Китаем

На сегодня более 9000 китайских предприятий зарегистрировалось в России, сказал в ходе профильной сессии на ПМЭФ председатель союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь. Вклад китайских предпринимателей в российскую экономику «велик», указал он. Но, конечно, остаются и проблемы, отмечает Титов: например, высокая стоимость платежей и логистика. «Я, например, как предприниматель, не готов ждать три месяца, пока погрузится [товар]. Сегодня иногда легче отправить даже автомобильным транспортом грузы в Китай, чем искать железнодорожное сообщение, хотя оно намного дешевле», – сказал он. Напоследок Титов предостерег российских предпринимателей от иллюзии, что на китайский рынок очень легко войти. «Такой конкуренции, как между китайскими компаниями на внутреннем рынке, я думаю, пока в России даже и нет близко. Это действительно конкуренция за каждый юань. [...] Прохождение на этот рынок – это непростая для россиян задача», – отметил Титов.