Эксперты назвали регионы-лидеры по взаимодействию с Китаем

Эксперты назвали регионы-лидеры по взаимодействию с КитаемВ топ попали субъекты, которые «почувствовали вкус» отношений с КНР
Среди российских регионов чаще всего с Китаем взаимодействуют Амурская область, Еврейская автономная область (ЕАО), Приморский край, Татарстан и Тульская область. В рамках рейтинга продуктивности взаимодействия субъектов РФ и КНР, подготовленного Российско-Китайским комитетом дружбы, мира и развития совместно с фондом «Петербургская политика», субъекты получили по 9 баллов из 10 возможных. Его представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 18 июня.
При составлении рейтинга анализировалась публичная информация, но учитывались только «реальные события», а не общая активность (встречи или участие в выставках), уточняется в презентации доклада. В фаворитах рейтинга (8 баллов) – Иркутская область, Москва, Нижегородская и Тюменская области, Хабаровский край и Якутия. На балл меньше получили Забайкалье, Калужская, Московская, Новосибирская области, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ. «Это наиболее продуктивные регионы, они почувствовали вкус эффективности взаимодействия с КНР», – отметил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Десятибалльников нет.
Как пояснил «Ведомостям» Виноградов, в основном в топе те регионы, которые находятся в территориальной близости с Китаем, у них налажена логистика, и они занимаются определенным типом производства, например, автопромом. «В регионах, где развита экономическая активность, Китай чаще попадает в зону взаимодействия – там больше развит и бизнес-язык, и больше некой смелости в представлении о том, что имеет смысл выводить на китайский рынок, чтоы не остаться с нулевой прибылью или не уйти в минус», – сказал он.
Так, например, к топу ключевых событий 2024-2025 гг. эксперты отнесли запуск малотоннажного СПГ-завода «Газпром гелий сервис» в Амурской области, ввод в эксплуатацию терминала по перегрузке сжиженного углеводородного газа в Приморском крае, перезапуск завода с участием китайского производителя в Московской области, начало работы завода автодвигателей китайского автоконцерна Great Wall Motor в Тульской области, выпускающего в России автомобили SUV-сегмента под маркой Haval. Также отмечается начало сборки кроссоверов Haval M6 в Калужской области и запуск модели Citroën C5 Aircross совместно с китайским Dongfeng, подготовка к серийному производству нового большегруза с китайской кабиной на автозаводе «Урал» в Челябинской области. Среди заслуг Татарстана, отмечается, в частности, участие председателя КНР Си Цзиньпина в форуме БРИКС в Казани.
Российско-китайская торговля
При этом нельзя утверждать, что регионы, которые более активно сотрудничают с КНР, экономически успешнее остальных, говорит Виноградов. Дело в том, что есть менее встроенные в глобальную цепочку взаимодействия субъекты РФ из-за закрытости их экономик: это, например, регионы Северного Кавказа. Так, согласно данным рейтинга, шесть из семи регионов Северо-Кавказского округа вошли в список аутсайдеров (набрали от 1 до 3 баллов): Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Ставропольский край.
По сравнению с рейтингом за 2022-2023 гг., «лидерами отрицательного роста» стали Волгоградская, Воронежская, Кемеровская, Костромская, Курская, Липецкая, Магаданская, Орловская, Свердловская, Ярославская области, Кабардино-Балкария, Хакасия. Активнее же стали работать (получили + 2 балла в рейтинге) Белгородская, Мурманская, Нижегородская, Новосибирская, Рязанская, Тверская, Томская области, Дагестан, Тува, Удмуртия.
Российские регионы играют важную роль в контексте взаимодействия нашей страны с Китаем, отметил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. В Китае доля малого и среднего бизнеса (МСП) в ВВП составляет 60%, в России – порядка 21%. МСП обеспечивает до 80% занятости в Китае, вносит свыше 50% налоговых поступлений и составляет более 60% от объема внешнеторгового экспорта. Достижение аналогичных показателей по объему МСП в ВВП страны – это пока цель для России, отметила заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.
В Томской области 37% товарооборота приходится на Китай – в основном регион поставляет на восток «дикоросы»: ягоды, грибы, воду «и все, что можно достать полезного из леса», сообщил в ходе сессии замгубернатора Томской области по экономике, инвестиционной политике и имущественным отношениям Василий Потемкин. Также с начала 2025 г. вырос в пять раз экспорт безлактозного мороженого – оно делается с учетом гастрономических предпочтений жителей Китая, поделился Потемкин. «Уже нет такого стереотипа, что можно продавать [в Китай] все, что угодно. Нет, нельзя. Наши экспортеры очень серьезно относятся и к упаковке, и к маркетингу, и, самое главное, к качеству продуктов. Самое качественное, что мы можем делать, мы продаем в Китай в качестве конечного продукта», – заявил он.
Торговля Китая с другими странами
«На фоне невиданных за столетия перемен и изменений международной обстановки, Китай и Россия неизменно следовали принципам равноправного и уважительного отношения друг к другу, следовали добрососедской дружбе и углубляли стратегическое сотрудничество», – заявил чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. Он привел в подтверждение и статические данные: Китай сохраняет позицию «крупнейшего» торгового партнера России уже 15 лет подряд, а в 2024 г. объем двусторонней торговли достиг нового максимума $244,81 млрд, «несмотря на все трудности». Россия, в свою очередь, стала крупнейшим поставщиком энергоносителей в Китай. «Наши страны имеют взаимодополняющие экономические преимущества», – отметил Чжан Ханьхуэй.
На сегодня более 9000 китайских предприятий зарегистрировалось в России, сказал в ходе профильной сессии на ПМЭФ председатель союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь. Вклад китайских предпринимателей в российскую экономику «велик», указал он. Но, конечно, остаются и проблемы, отмечает Титов: например, высокая стоимость платежей и логистика. «Я, например, как предприниматель, не готов ждать три месяца, пока погрузится [товар]. Сегодня иногда легче отправить даже автомобильным транспортом грузы в Китай, чем искать железнодорожное сообщение, хотя оно намного дешевле», – сказал он. Напоследок Титов предостерег российских предпринимателей от иллюзии, что на китайский рынок очень легко войти. «Такой конкуренции, как между китайскими компаниями на внутреннем рынке, я думаю, пока в России даже и нет близко. Это действительно конкуренция за каждый юань. [...] Прохождение на этот рынок – это непростая для россиян задача», – отметил Титов.