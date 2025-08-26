Reuters: промсектор Германии с 2019 года потерял почти 250 000 рабочих мест
Аналитики рассказали, что выручка промышленных компаний Германии во II квартале 2025 г. уменьшилась на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 533 млрд евро. По данным агентства, это уже второй подряд квартал с отрицательной динамикой.
Число занятых в период с апреля по июнь в ФРГ также снизилось на 2,1% в годовом исчислении, достигнув 5,43 млн человек. В сравнении с 2019 г. численность рабочей силы уменьшилась на 4,3%. Наибольшее сокращение, составившее 6,7%, или 51 500 рабочих мест, наблюдалось в автомобильной отрасли.
По данным аналитиков EY, экспорт из Германии также показал негативную динамику. В частности, поставки в США упали на 10%, а в Китай – на 14%.
В октябре 2024 г. количество безработных граждан Германии увеличилось на 27 000 человек. По данным Reuters, с поправкой на сезонность уровень безработицы тогда достиг 6,1%.