Reuters: промсектор Германии с 2019 года потерял почти 250 000 рабочих мест

Число занятых в период с апреля по июнь в ФРГ также снизилось на 2,1% в годовом исчислении, достигнув 5,43 млн человек. В сравнении с 2019 г. численность рабочей силы уменьшилась на 4,3%. Наибольшее сокращение, составившее 6,7%, или 51 500 рабочих мест, наблюдалось в автомобильной отрасли.