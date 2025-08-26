Газета
Главная / Экономика /

Reuters: промсектор Германии с 2019 года потерял почти 250 000 рабочих мест

Ведомости

Спад в немецкой промышленности набирает обороты – с 2019 г. сектор потерял 245 500 рабочих мест. Об этом сообщает Reuters со ссылкой данные обзора EY.

Аналитики рассказали, что выручка промышленных компаний Германии во II квартале 2025 г. уменьшилась на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 533 млрд евро. По данным агентства, это уже второй подряд квартал с отрицательной динамикой.

Число занятых в период с апреля по июнь в ФРГ также снизилось на 2,1% в годовом исчислении, достигнув 5,43 млн человек. В сравнении с 2019 г. численность рабочей силы уменьшилась на 4,3%. Наибольшее сокращение, составившее 6,7%, или 51 500 рабочих мест, наблюдалось в автомобильной отрасли.

По данным аналитиков EY, экспорт из Германии также показал негативную динамику. В частности, поставки в США упали на 10%, а в Китай – на 14%.

В октябре 2024 г. количество безработных граждан Германии увеличилось на 27 000 человек. По данным Reuters, с поправкой на сезонность уровень безработицы тогда достиг 6,1%.

