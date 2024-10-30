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Количество безработных в Германии выросло на 27 000 человек в октябре

Ведомости

В октябре количество безработных граждан Германии увеличилось на 27 000 человек, передает Reuters со ссылкой на Федеральное агентство занятости (BA) ФРГ.

По его данным, в настоящий момент число немцев, находящихся в поисках работы, составляет 2,86 млн. С поправкой на сезонность уровень безработицы достиг 6,1%. Как отметили в агентстве, осеннего восстановления на рынке труда не случилось.

В сентябре в Германии также наблюдался рост безработицы. Тогда количество нетрудоустроенных людей выросло на 17 000 человек. Уровень безработицы оценивался в 6%. Министр финансов Германии Кристиан Линднер назвал темпы экономического развития страны «абсолютно неудовлетворительными». По его словам, Германия уже 10 лет теряет конкурентоспособность.

1 февраля «Ведомости» писали о показателях безработицы в еврозоне по данным евростата. На декабрь 2023 г. этот показатель по 20 европейским странам составил 6,4%. Уровень безработицы в ЕС также не изменился за месяц, он составил 5,9%. Год к году безработица в ЕС сократилась на 0,2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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