Количество безработных в Германии выросло на 27 000 человек в октябре

1 февраля «Ведомости» писали о показателях безработицы в еврозоне по данным евростата. На декабрь 2023 г. этот показатель по 20 европейским странам составил 6,4%. Уровень безработицы в ЕС также не изменился за месяц, он составил 5,9%. Год к году безработица в ЕС сократилась на 0,2%.