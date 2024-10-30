Количество безработных в Германии выросло на 27 000 человек в октябре
В октябре количество безработных граждан Германии увеличилось на 27 000 человек, передает Reuters со ссылкой на Федеральное агентство занятости (BA) ФРГ.
По его данным, в настоящий момент число немцев, находящихся в поисках работы, составляет 2,86 млн. С поправкой на сезонность уровень безработицы достиг 6,1%. Как отметили в агентстве, осеннего восстановления на рынке труда не случилось.
В сентябре в Германии также наблюдался рост безработицы. Тогда количество нетрудоустроенных людей выросло на 17 000 человек. Уровень безработицы оценивался в 6%. Министр финансов Германии Кристиан Линднер назвал темпы экономического развития страны «абсолютно неудовлетворительными». По его словам, Германия уже 10 лет теряет конкурентоспособность.
1 февраля «Ведомости» писали о показателях безработицы в еврозоне по данным евростата. На декабрь 2023 г. этот показатель по 20 европейским странам составил 6,4%. Уровень безработицы в ЕС также не изменился за месяц, он составил 5,9%. Год к году безработица в ЕС сократилась на 0,2%.