Путин поддержал предложение Минфина по ключевой ставке

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что в этом году темпы экономического роста будут составлять не менее 1,5% по оценке Минэкономразвития. Сбалансированный бюджет даст больше возможностей Центробанку, чтобы смягчить денежно-кредитную политику. По словам Силуанова, такой подход сделает кредиты более доступными и в отраслях экономики появится больше ресурсов. Это даст дополнительный импульс к социально-экономическому развитию в следующем году.