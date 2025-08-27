Путин поддержал предложение Минфина по ключевой ставке
Президент РФ Владимир Путин одобрил подход Минфина по ключевой ставке. Об этом он заявил во время совещания с членами правительства.
Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что в этом году темпы экономического роста будут составлять не менее 1,5% по оценке Минэкономразвития. Сбалансированный бюджет даст больше возможностей Центробанку, чтобы смягчить денежно-кредитную политику. По словам Силуанова, такой подход сделает кредиты более доступными и в отраслях экономики появится больше ресурсов. Это даст дополнительный импульс к социально-экономическому развитию в следующем году.
Кроме того, Центробанк снижает ключевую ставку для бюджета. Каждый процент, по словам первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, экономит 200 млрд руб. Эти деньги будут направляться на национальные проекты для поддержания темпов развития, в том числе для восстановления обрабатывающих отраслей промышленности.
«Вы знаете, что там нюансов очень много с точки зрения обеспечения темпов экономического роста. Но в целом, разумеется, я такой подход поддерживаю», – сказал Путин.
На заседании 25 июля совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта до 18%. ЦБ будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 г., это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики, говорится в пресс-релизе по итогам заседания. ЦБ сообщил, что дальнейшие решения по ключевой ставке он будет принимать в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.