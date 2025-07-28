Экономисты дали прогноз по ключевой ставке на конец года

Экономисты дали прогноз по ключевой ставке на конец годаБанк России снизил ее до 18% и обновил среднесрочный прогноз
Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта (п. п.) до 18% на заседании 25 июля. Решение регулятора совпало с прогнозом – все опрошенные «Ведомостями» аналитики ожидали ее понижения, большинство – до 18%. ЦБ рассматривал шаг в 100, 150 или 200 базисных пунктов (б. п.) с «предметным» обсуждением 100 и 200 б. п., сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания.
ЦБ будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 г., это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), говорится в пресс-релизе по итогам заседания. ЦБ сообщил, что дальнейшие решения по ключевой ставке он будет принимать в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
Текущее инфляционное давление, в том числе в устойчивой части, снижается быстрее ожиданий, объяснил ЦБ свое решение в пресс-релизе. Рост внутреннего спроса замедляется, а экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста.
«Решение было ожидаемым и принято с учетом складывающейся ситуации. Прохождение периода охлаждения экономики должно быть предельно аккуратным и контролируемым», – сообщил журналистам представитель Минэкономразвития. Важно, чтобы дальнейшие решения были своевременными и соразмерными, добавил он.
Также Банк России по итогам опорного заседания впервые с апреля обновил свой среднесрочный прогноз, включая ожидания по средней ставке на 2025 г. Они снизились до 18,8–19,6% с прежних 19,5–21,5%. На будущий год прогноз средней ключевой ставки снижен до 12–13% после 13–14%. С 2027 г., как и ранее, ЦБ ожидает ключевую ставку в долгосрочном нейтральном диапазоне 7,5–8,5%.
Прогноз ЦБ по ключевой ставке допускает возможность ее снижения на 1, 1,5 и 2 п. п. на последующих заседаниях, но возможны и паузы, решение будет зависеть от поступающих данных, заявила Набиуллина. Равномерная траектория снижения может быть при более убедительной картине стабилизации инфляции, отметила она.
Макроопрос аналитиков, который провел ЦБ накануне заседания, предполагает среднюю ключевую ставку на этот год на уровне 19,3% после 20% в предыдущем опросе. На остаток 2025 г. она составит 17,4%, а в следующем году опустится в среднем до 13,8%, следует из консенсус-опроса.
Какой будет ставка
К концу года Банк России может опустить ключевую ставку до 14% годовых, считает большинство опрошенных «Ведомостями» экономистов. В отличие от предыдущих новый прогноз не предполагает возможности повышения ключевой ставки, подчеркивает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Он соответствует диапазону ключевой ставки на конец года в размере 14–18%, считает Беленькая.
Ставка может быть 14–16% в конце 2025 г., с учетом снижения прогноза ЦБ на ближайшие два года, считает экономист, автор Telegram-канала Truevalue Виктор Тунев. Теоретически ставка может остаться на текущем уровне 18%, но тогда прогноз на 2026 г. на уровне 12–13% будет недостижимым, отмечает Тунев. По его мнению, консервативный прогноз неизменности ставки на уровне 18% оставлен технически, чтобы сигнал не был слишком мягким, либо на случай ослабления рубля. Экономист и автор Telegram-канала Spydell_finance Павел Рябов прогнозирует 14% по итогам заседания 19 декабря.
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев ожидает, что Банк России на следующем заседании 12 сентября снизит ключевую ставку еще на 100–200 б. п. до 16–17%. По словам эксперта, затем регулятор будет опускать ее на каждом из оставшихся в этом году заседаний шагами по 100–200 б. п. – до 14% к концу года. Геополитический фактор и состояние мировой экономики в условиях торговых войн являются основными факторами неопределенности для прогноза, предупреждает Васильев. Старший аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин не исключает, что на сентябрьском заседании регулятор может снизить ставку еще на 200 б. п. до 16%, а к концу года – до 15%. Директор по макроэкономическому анализу банка Дом.РФ Жанна Смирнова ожидает диапазон 15–16% на конец года.
При стабильности валютного курса ставка на конец года может оказаться на уровне 14–15%, в базовом сценарии она составит 16%, считает главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков. Он поясняет, что этому может способствовать возвращение рубля к среднесрочным устойчивым уровням, являющееся проинфляционным фактором.
Прогнозы по инфляции
ЦБ снизил прогноз по инфляции на 2025 г. до 6–7% с предыдущей оценки 7–8%. В следующем году регулятор ожидает достижения таргета в 4% по инфляции. Ранее участники макроопроса регулятора понизили ожидания по инфляции на конец года до 6,8% по сравнению с 7,1% в мае. При этом они больше не ждут достижения таргета в 4% в 2026 г., которое запланировал ЦБ. По оценкам аналитиков, в следующие два года показатель составит 4,7 и 4,3% соответственно. Прогноз Минэкономразвития на конец года составляет 7,6%, на конец 2026 г. – 4%.
В снижении инфляционного давления все больше проявляется влияние жестких денежно-кредитных условий на спрос, пишет ЦБ в пресс-релизе. Он отмечает, что эффекты жесткой ДКП, в том числе через укрепление рубля, в большей мере отражаются в низких темпах роста цен на непродовольственные товары. Эти эффекты постепенно проявляются и в снижении инфляционного давления в продовольственных товарах и услугах. Ценовая динамика остается неоднородной, но разброс по компонентам несколько уменьшился, отмечает регулятор.
Проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте, отмечает ЦБ. Причина – в более длительном отклонении российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, также повлияли высокие инфляционные ожидания и ухудшение условий внешней торговли. Замедление роста мировой экономики и цен на нефть при эскалации торговых войн может иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля, считает Банк России. Он добавляет, что значимым фактором неопределенности остается геополитическая напряженность. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением роста кредитования и внутреннего спроса под влиянием жесткой ДКП.
Ожидания россиян относительно повышения цен в ближайший год уже два месяца подряд остаются на уровне 13% после 13,4% в мае. Ценовые ожидания бизнеса в июле повысились после шести месяцев снижения, следует из мониторинга предприятий Банка России. Средний ожидаемый предприятиями темп прироста цен на следующие три месяца в годовом выражении составил 4,9% после 4,6% в июне. Наибольший рост показателя ждут в электроэнергетике и водоснабжении из-за повышения уровня тарифов на коммунальные услуги с июля 2025 г.
Васильев полагает, что годовая инфляция прошла свой пик в марте на уровне 10,3% и к концу года снизится до 5,6%. Тунев ожидает 6–6,5% инфляции на конец года при стабильном курсе рубля. Смирнова из банка Дом.РФ прогнозирует 6,8% на конец года.
Что будет с ВВП и кредитованием
Банк России не изменил прогноз по ВВП на 2025 г. (рост на 1–2%), поскольку рассчитывает на поддержку показателя за счет восстановления экспорта и добычи, отметила Набиуллина в ходе пресс-конференции. Произойти это может благодаря изменениям ограничений ОПЕК+, рассчитывает ЦБ. Рост ВВП России в I квартале 2025 г. составил 1,4%, фиксировал Росстат. По итогам пяти месяцев рост ВВП мог составить 1,5% год к году, оценивал Минэк.
Смирнова подчеркивает, что решение ЦБ по ставке находится в рамках базового прогноза, поэтому не окажет влияния на рост экономики в этом году, он будет в пределах 1–2%. Снижение ставки на 2 п. п. даст поддержку тем компаниям, у которых есть кредиты по плавающим ставкам, но глобально это проблемы закредитованных компаний не решает, считает Смирнова. Для таких бизнесов сейчас основная поддержка связана с замедлением роста издержек из-за крепкого курса и общего замедления инфляции, но и фактор ставок для них будет оставаться значимым как минимум до конца года, отмечает эксперт.
Изменение прогноза по ключевой ставке на 2026 г. позволит чувствовать себя уверенней закредитованным заемщикам, считает Тунев. Он добавляет, что на практике так далеко кредиторы и заемщики не смотрят и ориентируются на текущие значения ставки в номинальном и реальном (за вычетом инфляции. – «Ведомости») выражении. При этом ЦБ в обновленном прогнозе сузил диапазон ожидаемого роста корпоративного кредитования в 2025 г. – он составил 9–12% против предыдущих 8–13%. Верхнюю границу оценки роста розничного кредитования ЦБ понизил до 1–4 с 1–6%.
Снижение ставки даже на 100–200 б. п. удешевит кредиты, заявлял глава подкомитета «Деловой России» по публичным рынкам капитала Алексей Лазутин. Данные мониторинга предприятий Банка России за июль показывают дальнейшее замедление роста экономической активности, индикатор бизнес-климата снизился до 1,5 после 3 в июне – это минимум с октября 2022 г. Росстат сообщил, что на фоне охлаждения экономики рост промпроизводства за первое полугодие 2025 г. замедлился до 1,4% в годовом выражении – за счет падения добычи на 2,4% и роста обработки на 4,2%. За аналогичный период прошлого года рост промпроизводства в годовом выражении составил 5%.