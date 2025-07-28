Экономисты дали прогноз по ключевой ставке на конец года

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев ожидает, что Банк России на следующем заседании 12 сентября снизит ключевую ставку еще на 100–200 б. п. до 16–17%. По словам эксперта, затем регулятор будет опускать ее на каждом из оставшихся в этом году заседаний шагами по 100–200 б. п. – до 14% к концу года. Геополитический фактор и состояние мировой экономики в условиях торговых войн являются основными факторами неопределенности для прогноза, предупреждает Васильев. Старший аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин не исключает, что на сентябрьском заседании регулятор может снизить ставку еще на 200 б. п. до 16%, а к концу года – до 15%. Директор по макроэкономическому анализу банка Дом.РФ Жанна Смирнова ожидает диапазон 15–16% на конец года.