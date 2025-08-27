Газета
Главная / Экономика /

Инфляция с 19 по 25 августа составила 0,02%

Готовая инфляция уменьшилась на 0,03% до 8,43%
Ведомости

Потребительские цены с 19 по 25 августа выросли на 0,02% после пяти недель дефляции, сообщается на сайте Минэкономразвития. Инфляция в июле замедлилась до 8,79% год к году против 9,40% в июне. Годовая инфляция составила 8,43%.

В сегменте продовольственных товаров продолжилось снижение цен (-0,13%). На продукты питания за исключением плодоовощной продукции темпы роста цен незначительно выросли – до 0,11%, а плодоовощная продукция сезонно подешевела на 3,2%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,19% в сравнении с предыдущей неделей. При этом стоимость легковых автомобилей стабильна третью неделю. В сегменте наблюдаемых услуг за неделю цены также выросли на 0,11%.

На мировом рынке за неделю цены на продовольственные товары выросли на 1,8%. В годовом их выражении стоимость выросла на 9,6%. На удобрения цены снизились на 1,8%, но в годовом выражении они подорожали на 45,6%.

На мировом рынке черных металлов цены изменялись в диапазоне от -1,2% до +1,2%. При этом цены на железную руду и металлолом стабилизировались. Цветные металлы подорожали на 1,2% в связи с ростом стоимости алюминия (+2,2%), меди (+0,9%) и никеля (+0,6%). В годовом выражении черные металлы подешевели на 2,6%, а цветные – подорожали на 2,3%.

Главный экономист ВТБ Родион Латыпов рассказывал «Ведомостям», что снижение недельного индекса потребительских цен с конца июля по начало/середину сентября – это сезонная норма. По его прогнозам, дефляция должна была продлится до первой или второй недели сентября. Основная причина этого – ускоренное снижение цен на плодоовощную продукцию, ряд других сезонных эффектов в наиболее волатильных компонентах, отмечал директор по инвестициям «Астра управление активами» Дмитрий Полевой.

