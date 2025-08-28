Минфин не поддержал налоговые вычеты для пострадавших от ударов ВСУ предприятий

Кроме того, Сазанов отметил, что введение мер поддержки задним числом – с начала 2025 г. – нецелесообразно, потому что параметры бюджета на текущий год уже утверждены. Акцизный вычет как мера поддержки также не поддерживается Минфином, следует из письма.