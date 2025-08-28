Минфин не поддержал налоговые вычеты для пострадавших от ударов ВСУ предприятий
Минфин не поддержал налоговые вычеты для предприятий, пострадавших от ударов со стороны Украины. Об этом говорится в письме за подписью замминистра финансов статс-секретаря Алексея Сазанова, отправленном в ответ на предложение Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), с которым ознакомились «Ведомости».
Компенсация предприятиям расходов на антитеррористическую безопасность носит «разовый и индивидуальный характер», отметили в письме. Такие возмещения нужно рассматривать «в каждом конкретном случае» на уровне председателя правительства без внесения изменений в Налоговый кодекс (НК). В Минфине предложили формы поддержки в виде субсидий или межбюджетных трансфертов при наличии документального подтверждения фактически понесенных затрат.
Кроме того, Сазанов отметил, что введение мер поддержки задним числом – с начала 2025 г. – нецелесообразно, потому что параметры бюджета на текущий год уже утверждены. Акцизный вычет как мера поддержки также не поддерживается Минфином, следует из письма.
РСПП предложил ввести в НК механизмы компенсации убытков, которые предприятия несут из-за террористических атак со стороны Украины. Для поддержки таких предприятий РСПП предлагает ретроспективно (с 1 января 2025 г.) ввести меры поддержки: налоговые компенсации и акцизный вычет.