Кофе в августе стал наиболее подорожавшим товаром в мире

Bloomberg в августе писало, что стоимость кофе сорта арабика поднялась до максимального уровня за два месяца из-за опасений сокращения поставок из Бразилии. Аналитики отмечали, что трейдеров тревожат неблагоприятные погодные условия. По данным Coffee Trading Academy, совокупный урожай арабики и робусты в Бразилии в сезоне 2025–2026 гг. составит 63,9 млн мешков по 60 кг – на 2,1% меньше, чем годом ранее.