Кофе в августе стал наиболее подорожавшим товаром в мире
В августе на мировых рынках наибольший рост цен показали сорта кофе робуста и арабика, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, на которые ссылается «РИА Новости». Робуста подорожала в 1,5 раза за месяц, а арабика – на 29%.
Одновременно с этим, пиломатериалы и медь продемонстрировали наибольшее снижение стоимости. Пиломатериалы подешевели на 19,2%, а медь – на 18,3%. Основные энергоносители также показали падение цен: бензин на Нью-Йоркской товарной бирже снизился на 13,2%, нефть WTI – на 8,5%, а нефть Brent – на 8%. Апельсиновый сок подешевел на 13,7% за месяц.
Некоторые металлы, включая неодим, литий и молибден, также продемонстрировали рост. Неодим подорожал на 20% за месяц, литий – на 9,2%, а молибден – на 7,7%. Сахар на Лондонской бирже вырос на 4,9%, соевые бобы на американском рынке – также на 4,9%.
Bloomberg в августе писало, что стоимость кофе сорта арабика поднялась до максимального уровня за два месяца из-за опасений сокращения поставок из Бразилии. Аналитики отмечали, что трейдеров тревожат неблагоприятные погодные условия. По данным Coffee Trading Academy, совокупный урожай арабики и робусты в Бразилии в сезоне 2025–2026 гг. составит 63,9 млн мешков по 60 кг – на 2,1% меньше, чем годом ранее.