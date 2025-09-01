Газета
Главная / Политика /

Трамп: Индия предложила снизить свои пошлины на товары США почти до нуля

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые отношения между США и Индией десятилетиями оставались «совершенно односторонними» из-за высоких тарифов, которые Нью-Дели взимает с американских компаний. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Мы ведем очень мало бизнеса с Индией, тогда как они продают нам огромные объемы товаров. Это их крупнейший “клиент”, но мы продаем им очень мало. Такая односторонняя зависимость сохранялась десятилетиями», – написал Трамп.

По его словам, именно завышенные пошлины – «самые высокие среди всех стран» – не позволяли американскому бизнесу закрепиться на индийском рынке.

Трамп также отметил, что Индия по-прежнему закупает большую часть нефти и военной продукции у России, тогда как объемы импорта из США остаются минимальными. «Теперь они предложили снизить свои тарифы до нуля, но уже поздно. Им следовало сделать это много лет назад», – заявил он.

Ранее The Economic Times писало, что Индия сокращает активы в госбондах США и увеличивает долю золота в валютных резервах на фоне масштабных пошлин Трампа. Инвестиции Индии в казначейские векселя США в июне сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как ее золотые резервы за тот же период выросли.

6 августа Трамп установил дополнительную пошлину для Индии в размере 25% за покупку российской нефти. С учетом введенной с августа пошлины на индийские товары общий тариф составит 50%. Дополнительный тариф в 25% вступил в силу 27 августа.

