Трамп: Индия предложила снизить свои пошлины на товары США почти до нуля

Ранее The Economic Times писало, что Индия сокращает активы в госбондах США и увеличивает долю золота в валютных резервах на фоне масштабных пошлин Трампа. Инвестиции Индии в казначейские векселя США в июне сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как ее золотые резервы за тот же период выросли.