Индия сокращает активы в госбондах США

Ведущий эксперт ЦМАКП Андрей Гнидченко говорил «Ведомостям», что при сохранении пошлин темпы роста ВВП Индии до конца года могут замедлиться на 0,5 п. п., а при продолжении их действия в 2026 г. – на 2 п. п. в год.