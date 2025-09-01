Индия сокращает активы в госбондах США
Индия сокращает активы в госбондах США и увеличивает долю золота в валютных резервах на фоне масштабных пошлин президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Economic Times со ссылкой на данные минфина США и резервного банка Индии (RBI).
Инвестиции Индии в казначейские векселя США в июне сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как ее золотые резервы за тот же период выросли.
Несмотря на это, Нью-Дели остается в двадцатке крупнейших инвесторов в казначейские облигации США, опережая Саудовскую Аравию и Германию. В июне 2025 г. объем его активов составлял $227 млрд, хотя и ниже, чем $242 млрд в июне 2024 г.
6 августа Трамп установил дополнительную пошлину для Индии в размере 25% за покупку российской нефти. С учетом введенной с августа пошлины на индийские товары общий тариф составит 50%. Дополнительный тариф в 25% вступил в силу 27 августа.
Ведущий эксперт ЦМАКП Андрей Гнидченко говорил «Ведомостям», что при сохранении пошлин темпы роста ВВП Индии до конца года могут замедлиться на 0,5 п. п., а при продолжении их действия в 2026 г. – на 2 п. п. в год.
На фоне действий Вашингтона произошло сближение между Пекином и Нью-Дели. 31 августа в китайский Тяньцзинь прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.