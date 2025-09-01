Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Индия сокращает активы в госбондах США

Ведомости

Индия сокращает активы в госбондах США и увеличивает долю золота в валютных резервах на фоне масштабных пошлин президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Economic Times со ссылкой на данные минфина США и резервного банка Индии (RBI).

Инвестиции Индии в казначейские векселя США в июне сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как ее золотые резервы за тот же период выросли.

Несмотря на это, Нью-Дели остается в двадцатке крупнейших инвесторов в казначейские облигации США, опережая Саудовскую Аравию и Германию. В июне 2025 г. объем его активов составлял $227 млрд, хотя и ниже, чем $242 млрд в июне 2024 г.

Си Цзиньпин и Нарендра Моди договорились укрепить отношения на фоне давления США

Политика / Международные новости

6 августа Трамп установил дополнительную пошлину для Индии в размере 25% за покупку российской нефти. С учетом введенной с августа пошлины на индийские товары общий тариф составит 50%. Дополнительный тариф в 25% вступил в силу 27 августа.

Ведущий эксперт ЦМАКП Андрей Гнидченко говорил «Ведомостям», что при сохранении пошлин темпы роста ВВП Индии до конца года могут замедлиться на 0,5 п. п., а при продолжении их действия в 2026 г. – на 2 п. п. в год.

На фоне действий Вашингтона произошло сближение между Пекином и Нью-Дели. 31 августа в китайский Тяньцзинь прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных