Заботкин назвал достаточной достигнутую жесткость денежно-кредитной политики

Рост цен в 2025 г. последовательно и значительно замедляется в ответ на предпринимаемые меры денежно-кредитной политики (ДКП). Достигнутая степень ее жесткости будет достаточной для того, чтобы к концу 2026 г. инфляция в РФ вернулась к целевому уровню в 4%. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в ходе пресс-конференции.