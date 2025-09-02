Заботкин назвал достаточной достигнутую жесткость денежно-кредитной политики
Рост цен в 2025 г. последовательно и значительно замедляется в ответ на предпринимаемые меры денежно-кредитной политики (ДКП). Достигнутая степень ее жесткости будет достаточной для того, чтобы к концу 2026 г. инфляция в РФ вернулась к целевому уровню в 4%. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в ходе пресс-конференции.
Он пояснил, что во второй половине 2025 г. Центробанк существенно ужесточил ДКП. По словам Заботкина, результаты такого решения начинают проявляться в виде замедления темпов роста цен.
25 июля совет директоров ЦБ на заседании второй раз подряд снизил ключевую ставку – на 200 б. п. до 18% годовых. Она оставалась неизменной на уровне 21% с октября 2024 г. Как отмечал регулятор в сообщении по итогам предыдущего заседания 6 июня, жесткая ДКП сохранится до возвращения инфляции к целевым 4% в 2026 г.
В материале Банка России «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики Банка России на 2026 г. и период 2027-2028 г.» от 2 сентября говорилось, что Центробанк пересмотрел прогноз по инфляции в РФ на конец 2025 г. в рамках дезинфляционного сценария. Регулятор увеличил его до 6-7% с предыдущих 4-4,5%.