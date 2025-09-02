Банк России повысил прогноз по инфляции на 2025 год

В Минэкономразвития 27 августа сообщили, что потребительские цены в период с 19 по 25 августа выросли на 0,02% после пяти недель дефляции. В сегменте продовольственных товаров продолжилось снижение цен (-0,13%). На продукты питания за исключением плодоовощной продукции темпы роста цен незначительно выросли – до 0,11%, а плодоовощная продукция сезонно подешевела на 3,2%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,19% в сравнении с предыдущей неделей. При этом стоимость легковых автомобилей стабильна третью неделю. В сегменте наблюдаемых услуг за неделю цены также выросли на 0,11%.