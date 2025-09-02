Газета
Главная / Финансы /

Банк России повысил прогноз по инфляции на 2025 год

Ведомости

Центробанк пересмотрел прогноз по инфляции в РФ на конец 2025 г. в рамках дезинфляционного сценария. Регулятор увеличил его до 6-7% с предыдущих 4-4,5%. Об этом говорится в материале банка «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики Банка России на 2026 г. и период 2027-2028 г.».

Кроме того, Банк России снизил нижнюю границу прогноза на 2026 г. с 4% до 3%. В то же время прогноза на 2027 г. и 2028 г. остались на уровне 4%.

В проинфляционном сценарии Центробанк также повысил прогноз по инфляции в России на декабрь до 6-7% с предыдущих 5,5-6%. Верхняя граница прогноза на 2026 г. снизилась с 5% до 4,5%. Прогнозы на 2027 г. и 2028 г. также остались неизменными – 4%.

Инфляция с 19 по 25 августа составила 0,02%

Экономика / Макроэкономика и бюджет

В рамках рискового сценария Банк России снизил прогноз по инфляции на декабрь до 6-7% с 13-15%, в то время как прогноз на 2026 г. увеличен с 8-9% до 10-12%. Прогноз на 2027 г. составляет 10,6-12,6%, а на 2028 г. – 10-11%.

29 июля стало известно, что Сбербанк понизил прогноз уровня инфляции по итогам 2025 г. до 6,5–7,5% по сравнению с апрельской оценкой в 7,5–8,5%.

В Минэкономразвития 27 августа сообщили, что потребительские цены в период с 19 по 25 августа выросли на 0,02% после пяти недель дефляции. В сегменте продовольственных товаров продолжилось снижение цен (-0,13%). На продукты питания за исключением плодоовощной продукции темпы роста цен незначительно выросли – до 0,11%, а плодоовощная продукция сезонно подешевела на 3,2%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,19% в сравнении с предыдущей неделей. При этом стоимость легковых автомобилей стабильна третью неделю. В сегменте наблюдаемых услуг за неделю цены также выросли на 0,11%.

