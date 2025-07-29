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«Сбер» улучшил прогноз инфляции по итогам года

Ведомости

Сбербанк понизил прогноз уровня инфляции по итогам 2025 г. до 6,5–7,5% по сравнению с апрельской оценкой в 7,5–8,5%. Прогноз ВВП по итогам года банк сохранил – 1,5–2%, но ждет темпа роста ближе к нижней границе диапазона, сообщил в ходе конференц-звонка зампред Сбербанка Тарас Скворцов.

По словам Скворцова, все более заметным становится замедление темпов роста российской экономики. В Сбербанке фиксируют замедление темпов роста оборотов бизнеса с 11% в начале 2025 г. до 1,5% в июне. Более явно этот тренд проявляется в строительстве и промышленном секторе.

Зампред Сбербанка добавил, что во II квартале темпы роста доходов населения сохраняются на уровне, близком к I кварталу (16,7% против 15,9%). Они были поддержаны соцвыплатами, уточнил Скворцов. Высокие ставки, по его словам, продолжают поддерживать сберегательную модель. Темпы роста потребительских расходов в реальном выражении упали во II квартале 2025 г. до 1,8% против почти 5% в IV квартале 2024 г.

«Замедление динамики зарплат населения в совокупности с жесткой денежно-кредитной политикой и ограничениями регулятора оказывают сдерживающее воздействие на спрос и, соответственно, на инфляцию», – резюмировал Скворцов.

25 июля совет директоров Банка России снизил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта (п. п.) до 18%. 28 июля «Ведомости» писали, что ЦБ снизил прогноз по инфляции на 2025 г. до 6–7% с предыдущей оценки в 7–8%. В 2026 г. регулятор ожидает достижения таргета в 4% по инфляции. Вместе с тем Банк России сохранил прогноз по ВВП на 2025 г. (рост на 1–2%), так как рассчитывает на поддержку показателя за счет восстановления экспорта и добычи.

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