25 июля совет директоров Банка России снизил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта (п. п.) до 18%. 28 июля «Ведомости» писали, что ЦБ снизил прогноз по инфляции на 2025 г. до 6–7% с предыдущей оценки в 7–8%. В 2026 г. регулятор ожидает достижения таргета в 4% по инфляции. Вместе с тем Банк России сохранил прогноз по ВВП на 2025 г. (рост на 1–2%), так как рассчитывает на поддержку показателя за счет восстановления экспорта и добычи.