ЦБ зафиксировал интенсивное исполнение расходов бюджета в первом полугодии

Зампред ЦБ Алексей Заботкин 2 сентября напомнил, что слишком быстрое снижение ключевой ставки может создать дополнительные издержки для бюджета. По его словам, преждевременное и избыточное снижение ключевой ставки и смягчение денежно-кредитной политики, не сэкономит средства бюджету. Заботкин считает, что это, напротив, обернется дополнительными расходами для бюджета будущего.