ЦБ зафиксировал интенсивное исполнение расходов бюджета в первом полугодии
Банк России сообщил об интенсивном исполнении бюджетных расходов в первом полугодии 2025 г. Согласно проекту «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2026–2028 г.», за январь – июнь было реализовано 50,3% годового объема.
Для сравнения, в среднем за 2011–2024 гг. показатель составлял 44,2%. Отмечается, что такая динамика может привести к превышению фактических расходов над планом по итогам года.
Зампред ЦБ Алексей Заботкин 2 сентября напомнил, что слишком быстрое снижение ключевой ставки может создать дополнительные издержки для бюджета. По его словам, преждевременное и избыточное снижение ключевой ставки и смягчение денежно-кредитной политики, не сэкономит средства бюджету. Заботкин считает, что это, напротив, обернется дополнительными расходами для бюджета будущего.
Центробанк в последний раз снижал ставку 25 июля – с 20 до 18% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что в дальнейшем рассматриваются варианты снижения на 100–200 б. п. или сохранение ставки на текущем уровне.