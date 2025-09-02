Заботкин рассказал о рисках преждевременного снижения ставки ЦБ
Избыточное снижение ключевой ставки Банком России может привести к дополнительным расходам для бюджета. Об этом заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин на пресс-конференции регулятора.
«Преждевременное и избыточное снижение ключевой ставки, смягчение денежно-кредитной политики не сэкономит средства бюджету, а, напротив, обернется дополнительными расходами для бюджета будущего», – сказал он.
Первый вице-премьер России Денис Мантуров говорил в августе, что резкое снижение, как и резкое повышение, всегда имеет разные стороны медали. Он назвал малореалистичным снижение ключевой ставки сразу на 10 п. п.
«Все должно быть умеренно, сдержанно, но своевременно», – отмечал он.
ЦБ в последний раз снижал ставку 25 июля – с 20 до 18% годовых. Председатель регулятора Эльвира Набиуллина подчеркнула, что Центробанк должен осторожно принимать следующие решения по ключевой ставке. По ее словам, в 2025 г. Банк России рассматривает варианты снижения на 100–200 б. п. или сохранение ставки на текущем уровне.