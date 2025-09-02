Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Заботкин рассказал о рисках преждевременного снижения ставки ЦБ

Ведомости

Избыточное снижение ключевой ставки Банком России может привести к дополнительным расходам для бюджета. Об этом заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин на пресс-конференции регулятора.

«Преждевременное и избыточное снижение ключевой ставки, смягчение денежно-кредитной политики не сэкономит средства бюджету, а, напротив, обернется дополнительными расходами для бюджета будущего», – сказал он.

Первый вице-премьер России Денис Мантуров говорил в августе, что резкое снижение, как и резкое повышение, всегда имеет разные стороны медали. Он назвал малореалистичным снижение ключевой ставки сразу на 10 п. п.

Банк России снизил ключевую ставку сразу до 18%

Финансы

«Все должно быть умеренно, сдержанно, но своевременно», – отмечал он.

ЦБ в последний раз снижал ставку 25 июля – с 20 до 18% годовых. Председатель регулятора Эльвира Набиуллина подчеркнула, что Центробанк должен осторожно принимать следующие решения по ключевой ставке. По ее словам, в 2025 г. Банк России рассматривает варианты снижения на 100–200 б. п. или сохранение ставки на текущем уровне.

29 августа первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов допустил, что 12 сентября совет директоров ЦБ вновь снизит ключевую ставку. Он ожидает, что снижение произойдет на 100 или 200 базисных пунктов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных