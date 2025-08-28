Мантуров назвал малореалистичным снижение ключевой ставки сразу на 10 п. п.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор допускает снижение ключевой ставки на заседаниях в 2025 г. на 100 и 200 базисных пунктов (б. п.), а также ее сохранение на прежнем уровне. При этом Центробанк не рассматривал вариант снижения ключевой ставки на 300 б. п. По мнению Набиуллиной, регулятор должен осторожно принимать следующие решения по ключевой ставке.