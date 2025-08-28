Мантуров назвал малореалистичным снижение ключевой ставки сразу на 10 п. п.
Снижение ключевой ставки сразу на 10 процентных пунктов (п. п.) является малореалистичным сценарием. Об этом заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров в интервью ТАСС.
По его словам, у экономистов и экспертов разные позиции, однако резкое снижение, как и резкое повышение, всегда имеет разные стороны медали.
«Думаю, что все должно быть умеренно, сдержанно, но своевременно», – подчеркнул Мантуров.
25 июля Центральный банк России понизил ключевую ставку с 20 до 18% годовых. Этого ожидали большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов – 12 из 20. Еще четыре считали, что ЦБ снизит ставку до 19%. Один аналитик допускал снижение сразу на 300 б. п. до 17%. Регулятор заявлял, что дальнейшие решения будут зависеть от снижения инфляции и изменения инфляционных ожиданий.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор допускает снижение ключевой ставки на заседаниях в 2025 г. на 100 и 200 базисных пунктов (б. п.), а также ее сохранение на прежнем уровне. При этом Центробанк не рассматривал вариант снижения ключевой ставки на 300 б. п. По мнению Набиуллиной, регулятор должен осторожно принимать следующие решения по ключевой ставке.