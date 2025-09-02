Заботкин: число работников с неполной занятостью увеличилось до 200 000 человек
Число работников с неполной занятостью и в простое по всей экономике увеличилось до 200 000 человек. Об этом сообщил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин на пресс-конференции регулятора.
«Работники с неполной занятостью и в простое – их число действительно увеличилось, до 200 000 человек по всей экономике», – сказал он. Заботкин уточнил, что это небольшая величина по сравнению с историческими значениями начала 2023 или 2021 гг.
По заявлению Заботкина, хотя это число и выросло по сравнению с исторически низкими показателями второй половины 2023 и 2024 гг., текущая ситуация не является значительным ухудшением на рынке труда. Он заявил, что эти данные не свидетельствуют о серьёзной рецессии.
«Ведомости» со ссылкой на опрошенных представителей бизнеса и профсоюзов писали в августе, что в стране отмечен рост скрытой безработицы – на предприятиях растет число работников в простое, занятых неполный день и предполагаемых к увольнению.
К середине июля доля таких работников выросла до 14,4% от среднесписочной численности работников после 9,1% месяцем ранее. На 15 июля в таком режиме работал 51 901 человек. Отмечалось, что наиболее ярко тенденция проявляется в промышленных регионах – Ярославской, Московской, Самарской, Ульяновской областях, Республике Татарстан.