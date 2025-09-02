ЦБ может снизить ключевую ставку до 12% в 2026 году
Ключевая ставка может снизиться до 12% в 2026 г. Это следует из доклада «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики Банка России на 2026 г. и период 2027-2028 гг.».
«В условиях постепенного снижения инфляционного давления средняя ключевая ставка сложится в диапазоне 18,8-19,6% годовых в 2025 г. и 12-13% годовых в 2026 г.», – говорится в сообщении.
В 2027 и 2028 гг. ставка вернется в нейтральную область, следует из материала. Долгосрочная реальная нейтральная ставка для экономики России останется на уровне 3,5-4,5% годовых: «При целевом значении инфляции вблизи 4% это соответствует номинальной нейтральной ставке 7,5-8,5% годовых».
Сейчас ключевая ставка находится на уровне 18%. В августе совет директоров ЦБ снизил ее уровень сразу на 200 б. п. с 20%. В регулятора объявляли, что ЦБ будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 г.
29 августа первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что ЦБ может снизить ключевую ставку на заседании совета директоров 12 сентября. По его словам, в пользу более осторожного решения говорит рост инфляционных ожиданий и неопределенность с дефицитом бюджета, а также ускорение корпоративного кредитования.