Деловая активность в сфере услуг РФ стабилизировалась

Значение выше 50 свидетельствует о росте, а ниже – о сокращении. Указано также, что темпы снижения новых заказов были незначительными, что говорит об улучшении ситуации по сравнению с резким падением в июле. Компании считают, что это снижение связано с неблагоприятными финансовыми условиями и нерешительностью клиентов. При этом рост занятости в целом был умеренным и ускорился до самого быстрого уровня с февраля.