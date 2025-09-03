Деловая активность в сфере услуг РФ стабилизировалась
Сезонно скорректированный индекс деловой активности PMI в секторе услуг России достиг 50 в августе по сравнению с 48,6 в июле. Это следует из данных S&P Global.
Значение выше 50 свидетельствует о росте, а ниже – о сокращении. Указано также, что темпы снижения новых заказов были незначительными, что говорит об улучшении ситуации по сравнению с резким падением в июле. Компании считают, что это снижение связано с неблагоприятными финансовыми условиями и нерешительностью клиентов. При этом рост занятости в целом был умеренным и ускорился до самого быстрого уровня с февраля.
В начале июля зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин отмечал, что снижение индексов PMI соответствует мнениям о периоде охлаждения в российской экономике. По его словам, в целом такого рода значения наблюдались и в периоды умеренных положительных темпов роста в экономике. Например, в 2019 г. показатели были на похожем уровне, но экономика продолжала расти.