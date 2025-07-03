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Заботкин: снижение индексов PMI согласуется с охлаждением экономики

Ведомости

Снижение индексов деловой активности (PMI) соответствует мнениям о периоде охлаждения в российской экономике, заявил журналистам зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в кулуарах Финансового конгресса ЦБ в Санкт-Петербурге.

«Но если посмотреть на эти значения в историческом контексте, в целом такого рода значения наблюдались и в периоды умеренных положительных темпов роста в экономике», – добавил Заботкин. Он привел в пример 2019 г., когда показатели были на похожем уровне, что и сейчас, однако экономика продолжала расти.

Зампред Банка России также отметил, что для регулятора самым важным среди конъюнктурных опросов считается мониторинг предприятий, результаты которого окажутся в распоряжении ЦБ во второй половине июля.

2 июля глава Сбербанка Герман Греф заявил, что видит явные признаки переохлаждения экономики. Он отметил, что сейчас «пришло время выравнивать ситуацию». По его мнению, также нельзя «передержать высокие реальные ставки». В свою очередь глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что пространство для ускоренного снижения ключевой ставки сможет дать регулятору замедление темпов роста экономики и снижение инфляции.

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