Заботкин: снижение индексов PMI согласуется с охлаждением экономики

«Но если посмотреть на эти значения в историческом контексте, в целом такого рода значения наблюдались и в периоды умеренных положительных темпов роста в экономике», – добавил Заботкин. Он привел в пример 2019 г., когда показатели были на похожем уровне, что и сейчас, однако экономика продолжала расти.