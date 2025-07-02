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Сбербанк видит очевидные риски переохлаждения экономики

Ведомости

Глава «Сбера» Герман Греф заявил, что ясно видит в экономике риски переохлаждения. По его словам, сейчас «пришло время выравнивать ситуацию».

«Мы, конечно, видим очевидные риски переохлаждения экономики. Конечно, я думаю, что это все понимают, Центральный банк это хорошо понимает. И сейчас время выравнивать ситуацию, очень важно не передержать высокие реальные ставки», – заявил глава Сбербанка на пленарной сессии «Развитие экономики: как выйти на оптимальную траекторию роста» (мероприятие проводится в рамках финконгресса Банка России).

Он сообщил, что есть достаточно признаков резкого «торможения» экономики РФ.

30 июня Греф подчеркнул, что 2026 г. станет непростым для бизнеса и банков. Он добавил, что и в текущем году наблюдаются трудности, однако «Сбер» должен использовать их, чтобы только укрепить свои позиции.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава банка заметил, что необходимо искать новые факторы экономического роста. По его словам, этот показатель не достигнет целевых 3%, если экономика будет базироваться только на уже сложившихся факторах, амбиции страны не получится реализовать. Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в то же время говорил об опасности переохлаждения экономики и того, что Россия не сможет выйти из него в совокупности со «сдержанностью» дальнейшего роста.

26 мая министр экономического развития РФ Максим Решетников также отмечал, что в России наблюдаются риски переохлаждения экономики. Еще ранее он сказал, что признаки такого процесса были замечены в пищевой промышленности, химпроме, деревообработке, отдельных отраслях машиностроения.

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