Сбербанк видит очевидные риски переохлаждения экономики

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава банка заметил, что необходимо искать новые факторы экономического роста. По его словам, этот показатель не достигнет целевых 3%, если экономика будет базироваться только на уже сложившихся факторах, амбиции страны не получится реализовать. Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в то же время говорил об опасности переохлаждения экономики и того, что Россия не сможет выйти из него в совокупности со «сдержанностью» дальнейшего роста.