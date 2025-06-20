Греф призвал искать новые факторы экономического роста

Греф призвал искать новые факторы экономического ростаЭто нужно, чтобы реализовать амбициозный потенциал
Если экономика будет базироваться только на уже сложившихся факторах, не реализуются те амбиции, которые перед собой поставила Россия – 3% экономического роста. Об этом заявил журналистам предправления Сбербанка Герман Греф по итогам бизнес-завтрака банка на ПМЭФе. Он сравнил экономику с живым субъектом: «Это не означает, что что-то отмерло и это нужно выбросить – базовая модель экономического роста была, есть и остается актуальной».
ЦБ и Минэкономразвития расходятся в оценке потенциальных темпов роста экономики России, ЦБ верит в 2% (2027 г.), а Минэкономразвития – в 3% (в 2028 г. и 2,8% – в 2027 г.).
«И речь идет не о том, чтобы что-то поменять. Речь о том, что нам необходимо открывать новые факторы роста. Нам нужно развивать альтернативные сектора экономики, нам нужно активизировать инвестиционную парадигму компаний, нам нужно использовать новые технологии с тем, чтобы убирать старые неэффективные технологии. Мы [в ходе бизнес-завтрака “Сбера”] говорили про фактор труда – это образование, это наука, это миграционная политика. Поэтому здесь ничего такого принципиально нового не придумать», – отметил Греф. В наборе этих факторов лежат ответы на вопросы о том, где эта новая модель роста, уверен глава «Сбера».
Если сравнить производительность российской экономики и экономик развитых стран, то по разным отраслям Россия отстает от 40% до четырех раз, сказал Греф в ходе бизнес-завтрака.
«В таких условиях нужно направить все усилия на оптимизацию производительности собственного бизнеса и издержек, на вскрытие тех резервов, которые у каждого из нас есть, на повышение эффективности управления технологиями, в том числе искусственным интеллектом, и на повышение конкуренции, ведь главный двигатель экономики и инноваций – конкурентная среда. Мы видим возможности, которые заложены в этих факторах. И вопрос в том, как нам раскрыть эти факторы и на что всем нам делать ставку», – резюмировал он.
Греф также обратил внимание на необходимость качественной работы государственных институтов и назвал это критически важным фундаментом. По его мнению, достижение амбициозных экономических целей невозможно «без институтов, без уверенности людей в праве собственности, в сохранении права собственности, в том, что эту собственность, создаваемую здесь, никто не отберет». Если сейчас поддержать защиту прав собственности и инвесторов в России, можно получить большой приток инвестиций, сказал Греф журналистам в кулуарах ПМЭФа.
Греф также высказался о перспективах экономики при высокой ключевой ставке. Глава «Сбера» не видит никакой рецессии – для этого должно быть снижение ВВП два квартала подряд. А остроту дискуссий относительно макроэкономической ситуации Греф объяснил тем, что очень важно не пропустить момент для перехода к политике смягчения.
«Я думаю, что у всех есть адекватное представление о текущем моменте. <...> Отвечающие за экономический рост, конечно же, хотят немножко более быстрого темпа снижения. Центральный банк опасается. Плюс очень большой фактор для инфляции – это инвестиционные ожидания, фактически это как индекс доверия экономической политике. Центральный банк боится разогреть инфляционные ожидания, поэтому его риторика тоже достаточно сдержанна», – отметил Греф. Но глава Сбербанка надеется, что будет найден баланс, который позволит пройти «очень тонкую грань» между охлаждением и рецессией.
Вице-премьер Александр Новак верит в рост более 3%. «Будущее наше зависит от того, как будем внедрять современные технологии», – сказал он в ходе завтрака «Сбера». По словам Новака, необходимо решить две задачи: структурные и технологические изменения в экономике, а также решить проблему с дефицитом трудовых ресурсов через повышение производительности труда. Новак также заявил, что текущие экономические индикаторы указывают на необходимость перехода от управляемого охлаждения экономики к ее «нагреву».
Прогноз роста ВВП России на 2025 г. у ЦБ составляет 1-2%, а у Минэкономразвития – 2,5%. В прошлом году экономика выросла на 4,3%, в 2023 г. – на 4,1%. За январь – апрель 2025 г. ВВП вырос лишь на 1,5%, в том числе в апреле – на1,9%, отметил Новак. По его словам, сейчас есть много волатильных факторов, влияющих на динамику экономики, поэтому итоги надо будет подводить по итогам года – «за этот период многое может измениться».
В июне Банк России снизил ключевую ставку до 20% с 21%. Следующее заседание совета директоров состоится 25 июля.