ВТБ раскрыл итоги голосования за рублификацию валютных субордов

ВТБ раскрыл итоги голосования за рублификацию валютных субордов43,5% владельцев проголосовали «за», остальные не спешат из-за крепкого рубля
В ВТБ раскрыли детали рублификации бессрочных валютных субординированных облигаций: только 43,5% держателей восьми выпусков проголосовали «за», рассказал «Ведомостям» первый зампред банка Дмитрий Пьянов. Ключевая причина такого «на первый взгляд» скромного результата – крепкий рубль в период голосования, уточнил банкир.
Требуемый кворум в 75% голосов «за» достигнут только по одному выпуску – СУБ Т1-2 объемом 190 млн евро. Сейчас идет процесс регистрации изменений, в ВТБ рассчитывают, что Банк России завершит формальные процедуры в ближайшие дни. Затем выпуск конвертируется в рубли по курсу ЦБ на дату регистрации, а купон начнет начисляться по плавающей ставке «ключевая + 5 п. п.». При текущем значении ключевой ставки на уровне 20% купонная ставка облигаций составит 25% годовых.