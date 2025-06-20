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ВТБ раскрыл итоги голосования за рублификацию валютных субордов

43,5% владельцев проголосовали «за», остальные не спешат из-за крепкого рубля
Екатерина Литова
Артем Кульша
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В ВТБ раскрыли детали рублификации бессрочных валютных субординированных облигаций: только 43,5% держателей восьми выпусков проголосовали «за», рассказал «Ведомостям» первый зампред банка Дмитрий Пьянов. Ключевая причина такого «на первый взгляд» скромного результата – крепкий рубль в период голосования, уточнил банкир.

Требуемый кворум в 75% голосов «за» достигнут только по одному выпуску – СУБ Т1-2 объемом 190 млн евро. Сейчас идет процесс регистрации изменений, в ВТБ рассчитывают, что Банк России завершит формальные процедуры в ближайшие дни. Затем выпуск конвертируется в рубли по курсу ЦБ на дату регистрации, а купон начнет начисляться по плавающей ставке «ключевая + 5 п. п.». При текущем значении ключевой ставки на уровне 20% купонная ставка облигаций составит 25% годовых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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