ВТБ раскрыл итоги голосования за рублификацию валютных субордов

Требуемый кворум в 75% голосов «за» достигнут только по одному выпуску – СУБ Т1-2 объемом 190 млн евро. Сейчас идет процесс регистрации изменений, в ВТБ рассчитывают, что Банк России завершит формальные процедуры в ближайшие дни. Затем выпуск конвертируется в рубли по курсу ЦБ на дату регистрации, а купон начнет начисляться по плавающей ставке «ключевая + 5 п. п.». При текущем значении ключевой ставки на уровне 20% купонная ставка облигаций составит 25% годовых.