Греф: 2026 год будет непростым для банков и бизнеса

«Вот поэтому нам надо за 2025 г. набрать хорошую форму, чтобы и в 2026 г. не разочаровать наших инвесторов. Пока сложно говорить о том, он будет сложнее или нет», – сказал Греф (цитата по ТАСС). Он также отметил, что «Сбер» планирует выполнить все свои цели, несмотря на непростую экономическую ситуацию, в 2025 г.