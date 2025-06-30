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Греф: 2026 год будет непростым для банков и бизнеса

Ведомости

Уже сейчас заметно, что 2026 г. будет непростым для бизнеса и банков, поэтому в 2025 г. необходимо «набрать хорошую форму», избежав разочарования инвесторов, заявил глава «Сбера» Герман Греф на годовом собрании акционеров.

По его словам, ситуация будет зависеть от геополитики, динамики роста ВВП и ключевой ставки Банка России. В настоящее время, считает он, уже заметны будущие трудности, однако банк использует их для того, чтобы укрепить свои позиции.

«Вот поэтому нам надо за 2025 г. набрать хорошую форму, чтобы и в 2026 г. не разочаровать наших инвесторов. Пока сложно говорить о том, он будет сложнее или нет», – сказал Греф (цитата по ТАСС). Он также отметил, что «Сбер» планирует выполнить все свои цели, несмотря на непростую экономическую ситуацию, в 2025 г.

20 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Греф подчеркнул, что на самом деле не управляет Сбербанком. Он сказал, что это делают рынок и конкуренция. «Чем больше конкуренции, тем больше выиграет в конечном итоге потребитель. Никто не может заставить компанию снижать цены, тарифы, маржу, кроме конкуренции», – отметил он.

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