Греф назвал иллюзией свое управление Сбербанком
Сбербанком на самом деле управляет рынок и конкуренция, заявил глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Он также отметил, что его управление компанией лишь «иллюзия».
«Я никогда не боялся конкуренции, не призывал к ограничению конкуренции. Чем больше конкуренции, тем больше выиграет в конечном итоге потребитель. Никто не может заставить компанию снижать цены, тарифы, маржу, кроме конкуренции», – подчеркнул глава банка (цитата по ТАСС).
Греф также сообщил, что присутствие иностранных банков и компаний позитивно влияет на рынок. При этом он отметил, что не видит на рынке конкурентов для Сбербанка среди банковских игроков.