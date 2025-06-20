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Греф назвал иллюзией свое управление Сбербанком

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Сбербанком на самом деле управляет рынок и конкуренция, заявил глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Он также отметил, что его управление компанией лишь «иллюзия».

«Я никогда не боялся конкуренции, не призывал к ограничению конкуренции. Чем больше конкуренции, тем больше выиграет в конечном итоге потребитель. Никто не может заставить компанию снижать цены, тарифы, маржу, кроме конкуренции», – подчеркнул глава банка (цитата по ТАСС).

Греф также сообщил, что присутствие иностранных банков и компаний позитивно влияет на рынок. При этом он отметил, что не видит на рынке конкурентов для Сбербанка среди банковских игроков.

По итогам делового завтрака «Сбера» на ПМЭФе глава банка предложил искать новые факторы экономического роста. По его мнению, если экономика будет базироваться только на уже сложившихся факторах, не реализуются те амбиции, которые перед собой поставила Россия, – 3% экономического роста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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