Греф назвал иллюзией свое управление Сбербанком

По итогам делового завтрака «Сбера» на ПМЭФе глава банка предложил искать новые факторы экономического роста. По его мнению, если экономика будет базироваться только на уже сложившихся факторах, не реализуются те амбиции, которые перед собой поставила Россия, – 3% экономического роста.