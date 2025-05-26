Решетников предупредил о рисках переохлаждения экономики России

В феврале Решетников заявил о появлении первых признаков охлаждения российской экономики. Тогда он отметил, что по итогам ноября и декабря 2024 г. рост экономики «перестал быть фронтальным». «Замедлились темпы в ряде отраслей: в пищевой промышленности, химпроме, деревообработке, отдельных отраслях машиностроения», – говорил он.