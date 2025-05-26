Решетников предупредил о рисках переохлаждения экономики России
В России наблюдаются риски переохлаждения экономики. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Решетников сообщил, что недельная инфляция укладывается в диапазон 3-4%, в Минэкономразвития рассчитывают, что «майские данные эту тенденцию закрепят»: «Конечно, мы рассчитываем, что это будет своевременно учтено Центральным банком при принятии решений».
В феврале Решетников заявил о появлении первых признаков охлаждения российской экономики. Тогда он отметил, что по итогам ноября и декабря 2024 г. рост экономики «перестал быть фронтальным». «Замедлились темпы в ряде отраслей: в пищевой промышленности, химпроме, деревообработке, отдельных отраслях машиностроения», – говорил он.
Предупреждал о признаках охлаждения министр и в октябре прошлого года. Решетников заявлял, что во многом это вызвано переориентацией торговли на дружественные страны.
С октября 2024 г. ключевая ставка держится на уровне 21%. На заседании 25 апреля совет директоров Банка России вновь сохранил ее на таком значении. Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться, хотя и остается высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.