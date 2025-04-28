Когда ЦБ может перейти к снижению ставки

Когда ЦБ может перейти к снижению ставкиРегулятор смягчил сигнал по итогам последнего заседания
Совет директоров Банка России по итогам опорного заседания 25 апреля в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на отметке в 21%. Несмотря на неизменность «ключа», регулятор впервые почти за два года дал рынку нейтральный сигнал. Банк России не включил в свой пресс-релиз уже привычный тезис о возможном повышении ставки в случае недостаточной для достижения таргета дезинфляционной динамики, но воздержался и от излишне оптимистичных прогнозов. Несмотря на то что экономика начала постепенно возвращаться к траектории сбалансированного роста, а текущее инфляционное давление продолжает снижаться, рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, указал ЦБ в пресс-релизе. Период проведения жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) будет продолжительным, предупредил регулятор.
Во время заседания сложился «широкий консенсус» по сохранению ставки, предметом обсуждения стали лишь «нюансы сигнала», рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина во время традиционной пресс-конференции. В будущем Банк России не исключает как снижения, так и повышения ключевой ставки, предупредила она, подчеркнув при этом, что вероятность второго сценария по сравнению с мартовским заседанием снизилась.
Для перехода к смягчению ДКП регулятор должен зафиксировать устойчивость дезинфляционного тренда, признаками которого станут замедление потребительской активности и кредитования, уменьшение напряженности на рынке труда и отсутствие проинфляционных шоков со стороны бюджета или внешних условий, напомнила Набиуллина. Дополнительно ускорить реализацию такого сценария сможет устойчивое укрепление национальной валюты. «Текущее укрепление рубля, если оно устойчиво, не противоречит, а, напротив, соответствует достижению нами цели по возвращению инфляции к 4%. И действительно, если это укрепление курса будет устойчивым, то это будет означать, что создается пространство для более раннего снижения ключевой ставки», – сказала Набиуллина.
Еще одним позитивным сигналом стал пересмотренный ЦБ прогноз по среднегодовой ключевой ставке. По сравнению с февралем, когда регулятор ожидал увидеть ее в диапазоне 19–22%, верхняя граница понизилась на 50 б. п. (19,5–21,5%). При этом прогноз ЦБ по динамике инфляции не изменился: возвращение к таргету по-прежнему запланировано в 2026 г. Ожидаемый рост ВВП также соответствует февральским значениям (1–2%). Одним из главных рисков для базового прогноза Банка России является большее охлаждение мировой экономики из-за торговых войн, заявила Набиуллина.
ЦБ перешел к повышению ключевой ставки в июле 2023 г. на фоне роста инфляции и резкого ослабления курса рубля. За период до декабря 2023 г. она увеличилась с 7,5 до 16% годовых. Второй этап повышения начался в июле 2024 г., а в октябре ставка достигла нового исторического максимума в 21%, на котором сохраняется до сих пор.
Набиуллина назвала ключевую ставку многократно проверенным «рецептурным препаратом» для борьбы с инфляцией. По ее словам, дальнейшие действия ЦБ будут зависеть от скорости замедления инфляции. Текущие темпы роста цен замедлились и находятся на уровне 7% в пересчете на год, что еще «ощутимо для людей и для компаний», отметила Набиуллина. Ранее зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в разговоре с журналистами назвал высокую ключевую ставку «экспериментальным антибиотиком». Если прервать процесс его приема, это может привести к «рецидиву» и «резистентности», отмечал Пьянов.
Нюансы сигнала
Главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец увидела в заявлениях ЦБ смягчение сигнала: он теперь уверенно нейтральный, отмечает она. Регулятор больше не указывает на возможное повышение «ключа» в привязке к инфляционным рискам, говорит Донец. ЦБ подчеркивает свое намерение длительно поддерживать жесткую ДКП, что само по себе говорит не о неизменности ставки, а о сохранении ее на достаточно высоких уровнях, добавляет она.
Сигнал стал нейтральным, но при прочих равных устойчивое замедление роста цен приводит технически к ужесточению денежно-кредитных условий, обращает внимание экономист, автор Telegram-канала Truevalue Виктор Тунев. Несмотря на отсутствие формулировок о возможном повышении, в риторике ЦБ нет указаний на то, что размер ставки достиг максимума, предупреждает главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков. Диапазон прогноза на 2025 г. включает 21,5%, что предполагает повышение до 22–23% во втором полугодии 2025 г. в случае ускорения инфляции, поясняет он.
Судя по риторике ЦБ, рост ставки, скорее всего, «убрали со стола», но при необходимости «большую дубинку» могут вновь достать из-за спины, соглашается главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.
Когда ЦБ начнет снижать ставку
снижать ставку Опрошенные «Ведомостями» аналитики прогнозируют разные сроки перехода к смягчению ДКП, однако соглашаются в том, что снижение ставки – вопрос ближайшей перспективы.
К июльскому раунду пересмотра прогнозов у Банка России будет достаточно оснований, для того чтобы снизить ставку на 200–300 б. п. и одновременно улучшить прогноз по инфляции на 2025 г., полагает Исаков. При этом в зависимости от скорости охлаждения экономики и данных мониторинга предприятий совет директоров может принять решение не ждать опорного заседания и опустить ставку уже в июне, отмечает он. В I квартале 2025 г. уже фиксируются признаки начала падения деловой активности, а также снижение части индексов промышленного производства, продолжает Исаков. По его оценкам, текущее замедление темпов роста спроса будет достаточным для возвращения экономики к равновесию и целевой инфляции в 2026 г.
До 21%
Судя по очень медленному и с оговорками смягчению риторики регулятора, первого снижения можно ждать в сентябре, считает Табах. При этом если замедление экономики будет идти более выраженно, то такое решение может быть принято ЦБ уже в июле, добавляет он. По мнению Табаха, текущего уровня замедления уже достаточно для начала смягчения ДКП. Более быстрое достижение инфляции в 4% не стоит риска рецессии в ключевых отраслях и замедления инвестиций в развитие промышленности и расширение предложения, отмечает он. Сохранение уровня «ключа» еще на полтора месяца будет давить на активность бизнеса и обойдется бюджету примерно в 150 млрд руб. из-за в расходов на флоатеры и компенсацию процентов по субсидированным кредитам, говорит эксперт. Средняя ставка в 2025 г. будет существенно выше, чем в прогнозе бюджета (20–21% против 15%), поэтому полтора месяца отсрочки цикла снижения не повлияют на ситуацию в бюджетах государства и компаний, уверен Тунев.
Текущие условия позволяют говорить о том, что все идет к планомерному летнему секвестру ключевой ставки, первое ее снижение может произойти уже 6 июня, считает эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Михаил Зельцер. По его оценкам, к концу года «ключ» может составить 17,5%. Регулятор начнет снижать ставку не раньше июля, а на конец года она составит 14%, прогнозирует главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Банк России занял «выжидательную» позицию, в которой планирует находиться до появления более существенных макроэкономических или финансовых триггеров (например, деградации качества кредитного портфеля, роста просрочек, ухода экономики в рецессию или значимой дезинфляционной тенденции), пишет автор Telegram-канала Spydell_finance Павел Рябов. Пока экономика и финансовая система относительно устойчивы, а инфляция высока, текущая ДКП продолжится, но в июне может быть дан первый сигнал о смягчении, полагает он.