Когда ЦБ может перейти к снижению ставки

Судя по очень медленному и с оговорками смягчению риторики регулятора, первого снижения можно ждать в сентябре, считает Табах. При этом если замедление экономики будет идти более выраженно, то такое решение может быть принято ЦБ уже в июле, добавляет он. По мнению Табаха, текущего уровня замедления уже достаточно для начала смягчения ДКП. Более быстрое достижение инфляции в 4% не стоит риска рецессии в ключевых отраслях и замедления инвестиций в развитие промышленности и расширение предложения, отмечает он. Сохранение уровня «ключа» еще на полтора месяца будет давить на активность бизнеса и обойдется бюджету примерно в 150 млрд руб. из-за в расходов на флоатеры и компенсацию процентов по субсидированным кредитам, говорит эксперт. Средняя ставка в 2025 г. будет существенно выше, чем в прогнозе бюджета (20–21% против 15%), поэтому полтора месяца отсрочки цикла снижения не повлияют на ситуацию в бюджетах государства и компаний, уверен Тунев.